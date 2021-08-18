Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 53 ülkeden 536’sı yerli, 700’ü yabancı olmak üzere toplam 1.236 firmanın katıldığı fuarda, zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askerî simülatörler, mühimmat ve patlayıcı madde imha ekipmanları vitrine çıktı. Fuarın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin son 19 yılda savunma sanayiinde âdeta bir devrim gerçekleştirdiğini belirterek “Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda çok iyi bir noktaya geldik. 2002 yılında ülkemizde sadece 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750’yi geride bırakmıştır. Bu projelerin bütçeleri de 5,5 milyar dolar düzeyinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız da 56’dan 1.500’e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayimiz artık dünyada ilk 100 listesine giren ana yüklenicileri geniş bir yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hâle geldi. Tüm bu gayretlerin neticesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80’ler seviyesinden yüzde 20’ler seviyesine indirmeyi başardık” dedi.

İHA’LARDA DÜNYADA İLK ÜÇTEYİZ

Erdoğan, sadece kendi kendilerine yeterli olmakla kalmayıp, bu birikimi dostlarının ve müttefiklerinin istifadesine de açtıklarını söyledi. İhracatta da bunun yansımalarını gördüklerine işaret eden Erdoğan “Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Biz asla savunma sanayi konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik, görmüyoruz. Bu başarının gerisindeki unsurlardan biri de sektörün araştırma geliştirmeye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıkmış olmasıdır. Kara, hava ve deniz ürünlerinde ulaştığımız seviyenin sembollerinin başında insansız hava araçlarımız geliyor. Özellikle başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz” diye konuştu.

BARIŞ İÇİN SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde yaşanan ambargolara dikkat çekerek şöyle devam etti: Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayiine bu denli yüklenmiştir. Geldiğimiz seviye bizi artık çok daha büyük hedeflere yöneltti. Bilhassa yapay zekâ temelli çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiyoruz. Sürü İHA’lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız. Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın.

DÜŞMAN FÜZELERİNE 'NAZAR' DEĞECEK

Fuarda, elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip füzeleri yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleriyle etkisiz hâle getirecek Nazar Sistemi ilk defa sergilendi. Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Nazar, iki katı daha uzak mesafeden füzeleri etkisiz hâle getirebiliyor. Projenin birinci aşaması olan Nazar Kara Sistemi, yıl sonunda Deniz Kuvvetleri envanterine girecek ve bir üsse yerleştirilecek. İkinci aşamada deniz versiyonu Nazar Deniz geliştirilecek ve gemilere entegre edilecek. Nazar’ın farklı platformlarda kullanılabilmesine yönelik çalışmalara da başlanacak. Projenin ikinci aşaması deniz sistemleri olacak.

Nazar Projesi’nin hedefinin, askerî üs ve tesisler ile Deniz Kuvvetlerinin önemli platformlarının elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip füzelere karşı korunması olduğunu vurgulayan Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara “Bunu yaparken de aslında diğer konvansiyonel sistemlerden farklı olarak bu kez lazer teknolojilerini kullanıyoruz. Lazer teknolojileri şu anda elektronik karşı tedbir amacıyla kullanabilen dünyada çok az sayıda ülke var, bunlar da daha çok ‘süper güç’ dediğimiz ülkeler. Sahaya inen ürünler ise bir elin parmaklarından çok daha az. O yüzden Nazar Projesi ile elde ettiğimiz yetenek gerçekten ülke savunması açısından önümüzdeki 10 yıl içinde çok büyük bir değer oluşturacak ve ortaya çıkacak ürünler dünya pazarında önemli bir ihracat kapısı olacak” dedi.

YERLİ MOTOR 2022'DE TÜRK ZIRHLILARDA

TÜMOSAN, yerli ve millî yeni nesil motor projelerinde sona geldi. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. 100 zırhlı aracın motorlarının montajına başlandı. Motorların test ve kalifikasyonunun yılın son çeyreğinde tamamlanacağı projede, 2022 başında araç üstü motor entegrasyonunun başlaması hedefleniyor. 4x4 ve paletli araçlar için geliştirilen 310 beygir motorun testleri Pusat 4x4 üzerinde sürdürülüyor. Öte yandan Boatshow 2019 Fuarı’nda “Türkiye’nin yüzde 100 yerli marin motoru” olarak görücüye çıkan motorların seri üretimine de başlandı. TÜMOSAN marin motoru, 75, 85, 95 ve 105 beygir güç seçenekleriyle ve ortalama 12 metre boyundaki teknelerde kullanılabilecek.

SONGAR'A BOMBAATAR EKLENDİ

Asisguard, fuarda bombaatarlı Songar drone’ları ile yerini aldı. Makineli tüfek entegrasyonu ile dikkat çeken Songar, gerçek zamanlı gündüz ve termal görüntü aktarım sistemine sahip. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen millli drone sistemine Togan mühimmatı entegre edildi. Togan mühimmatı Songar ile birlikte kullanıldığında, uzak mesafeden tehlikeli hedeflerin maliyet etkin ve güvenli biçimde etkisiz hâle getirilmesi hedefleniyor. 4X4 kara aracı entegrasyonu da tamamlanan Songar, artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taarruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek.

AKREP II'YE DİZEL VERSİYON GELDİ

Otokar, savunma sanayiindeki iddiasını Akrep II ürün ailesinin yeni üyesi dizel motorlu versiyonu Akrep IId ile sürdürüyor. Akrep II ailesi, dört çeker sistemi ve modüler yapısı ile dikkat çekiyor. Orta kalibreden 90 mm’ye kadar farklı silah sistemlerinin entegrasyonunun mümkün olduğu Akrep IId gözetleme, zırhlı keşif, hava savunma ve ileri gözetleme gibi görevler ile ateş destek aracı, hava savunma aracı, tanksavar aracı gibi farklı görevlerde yer alabiliyor.

SİBER ÜS KURULUYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Teknopark İstanbul “Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı” başlatıyor. Teknopark İstanbul savunma sanayiinin devleri ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, TEI ve BMC’nin stratejik çözüm ortağı olacak. Kuluçka Programı ile siber güvenlik girişimlerin artması, siber saldırıların azalmasına katkı sağlanması ve kurulacak olan yeni siber güvenlik merkezlerine altyapı faaliyetlerinde farklı bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.