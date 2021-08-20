Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzinin litresine yapılacak olan 20 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansımayacağı öğrenildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiği için pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. Benzinin litresi İstanbul’da ortalama 7,77 liradan, Ankara’da 7,85 liradan, İzmir’de ise 7,87 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.



Benzinin litresine 17 kuruş zam Benzinin litresine bu gece itibariyle 17 kuruş zam yapılırken, bu zammın pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı açıklandı.



Brüksel'e 2035'ten itibaren benzinli ve LPG'li araçlar giremeyecek Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2030'tan itibaren dizel, 2025'ten itibaren de LPG'li ve benzinli araçların girmesini yasaklanacağı söylendi.