Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin 5 yıllık dönemdeki yapay zekâ çalışmalarına yön verecek ilk “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi” Bilişim Vadisi’nde kamuoyuna tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Yapay zekâyı etkili ve verimli kullanarak küresel rekabet gücümüzü artırmak durumundayız. Nitekim 2025’te hedefimiz; yapay zekâ alanının, ülkemizin ‘Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’na yaptığı katkıyı yüzde 5’e yükseltmektir. Yapay zekâ, ülkeler için bir tercih olmaktan öte kalkınmanın vazgeçilmezidir. Biz de teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olmak amacıyla ‘Dijital Türkiye’ ve ‘Millî Teknoloji Hamlesi’ vizyonlarımız doğrultusunda yoğun bir çalışmanın eseri olan Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi tamamladık” dedi.

HEDEF KENDİNİ SÜREKLİ GÜNCELLEYEN BİR EKOSİSTEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da “Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik. Destek programlarıyla da öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda, sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin, ülkemizdeki teknoloji şirketleri ve üniversiteler tarafından geliştirilmesini sağlayacağız. Strateji sayesinde, önümüzdeki dönemde yapay zekâ uygulamalarıyla ülkemizde veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye 50 bin kişilik yapay zekâ ordusu kuruyor Türkiye, yapay zekâ stratejisini hayata geçiren ülkeler arasında yerini aldı. 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cilt kanserini yapay zeka teşhis edecek ABD'den Türkiye'ye dönen Dr. Şebnem Özdemir ile Doç. Dr. Burak Şişman, cilt kanserine karşı erken tespit sağlayan yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen projenin hayata geçmesi için yatırım gerektiğini belirten Özdemir, prototipin umut verici olacağını söyledi. Özdemir, makinanın en ufak bir değişimi bile kaçırma şansı olmadığını belirterek, "Yabancı yatırım aldığı takdirde kullanılacağı ilk ülke Türkiye olmayacaksa bu çok haz edeceğim bir nokta olmayacak.” açıklamalarında bulundu.