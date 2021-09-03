Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama bayraklı ‘Blue Sapphire’ gemisindeki çoğunluğu Rusya vatandaşı 450 yolcu halk oyunları ekibince karşılandı. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, salgın dolayısıyla Türkiye’ye 16 ay sonra ilk kruvaziyer gemisinin geldiğini söyledi. Yunanistan’ın deniz hudut kapılarını kapalı tutmasından dolayı geminin bu ülkeye uğramadığına dikkati çeken Güngör, yasağın kaldırılmasının ardından çok daha fazla geminin Türkiye’ye geleceğini belirtti.

Antalya’da hedef 8,5 milyon turist

Dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Antalya sekiz ayda 5 milyon 285 bin turist ağırladı. Kentte hedef yılın 8,5 milyon turistle kapatılması. Pandemi öncesinde 10 milyon turist sınırını geçen kente bu yıl en fazla turist gönderen ülke 1,8 milyon ile Rusya oldu. Ukrayna 894 bin ile ikinci, 658 binle de Almanya üçüncü oldu.

Bodrum turizmcilerinden yerli turistlere çağrı Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle Ağustos ayında turist sayısında düşüş yaşandı. Ardından BODER açıklama yaparak yerli turistlerini gönül rahatlığıyla Bodrum’a gelebileceğini açıkladı.