Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi Kağıthane İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'un altyapı ve ulaşım alanındaki gelişimine büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızı, yalnızca bugün için değil, gelecek kuşaklara da hizmet edecek şekilde tasarlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle toplu ulaşımda son günlerde yaşanan sıkıntılar, İstanbul'un ulaşım meselesinin, birilerinin keyfine bırakılacak bir konu olmadığını bir kez daha gösterdi. Milletimiz müsterih olsun; bizim ne İstanbul’un ne de tek bir vatandaşımızın mağdur edilmesine tahammülümüz olamaz" diye konuştu.

Havalimanı metro hattı ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Hava yolu trafiğinde küresel bir 'hub' olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanımızla birlikte Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane ve Beşiktaş'a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız, 9 istasyondan oluşuyor. Projemizde bugüne kadar tünel çalışmalarımızı tamamladık, beton işlerinin yüzde 97.5’ini bitirdik. 74 bin 20 kilometre ray montajı yaparak, bu işleri de yüzde 96,6 oranına ulaştırdık" dedi.

KASIM AYINDA TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLIYOR

"8 Eylül 2020’de ilk trenlerimizi raylara indirdik" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Kasım 2021’de ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız. Bizi gururlandıran başka bir husus da araç temininde maksimum oranda yerlilik şartı uygulamamızdır. Metro hattımızda kullanılacak 136 aracın en az yüzde 60'ının yerli olacağı projede, yerli motorlar da kullanılacak. Metro hattımız, Kağıthane istasyonumuzda yüzeyden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'na entegre olacak. Gayrettepe istasyonumuzda da Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosuna entegre olacak. Ayrıca yapımı bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy, Başakşehir, Halkalı metrosu ile Küçükçekmece Marmaray'a kadar devam edip metro hattımız 70 kilometreye ulaşacak" dedi.

"Hattımızda işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir kentiçi raylı sistem hızına ulaşacak" diyen Karaismailoğlu, "Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38 bin 400 olarak planlanan hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranının yüzde 91,86 olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yangın! Eyüpsultan’da bulunan Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu'nda sürücüsüz metroda klimadan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana gelmişti. Olay sonrası geçici olarak duran metro seferleri normale döndü.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun yüzde 60'ı tamamlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.