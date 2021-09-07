Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk yedi ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,44 artış göstererek 10 milyon 88 bin 603 oldu. Buna göre yılın ilk yedi ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı, pandeminin henüz ortaya çıkmadığı 2019 yılının aynı dönemine göre 14 milyon 605 bin 283 kişi eksilirken, pandemi etkisi altında geçen 2020 yılının aynı dönemine kıyasla 4 milyon 648 bin 197 kişi arttı.

Türkiye yeni dönemde hedefini büyüttü. Bu kapsamda, ticaret ve turizmin eski hareketliliğine kavuşması için ilişkilerin yakın olduğu ülkeler mercek altına alınacak. Dünyanın birçok noktasından, Türkiye’nin konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelerine doğrudan tarifeli uçuşların artırılması için uluslararası hava yolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılacak. Ayrıca turizmin 12 aya ve bütün ülkeye yayılması amacıyla, farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan turizm alanları oluşturulacak ve nitelikli yatak kapasitesi artırılacak.

Diğer yandan turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek. Bu doğrultuda talebin yüksek olduğu ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yapılacak. Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasi faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Kruvaziyer turizminde rekor beklentisi

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 2022’de bütün zamanların rekorunu kırmayı beklediklerini söyledi.Güngör, bu yıl yolculu ilk gemiyi 2 Eylül’de ağırladıklarını hatırlatarak “2022 rezervasyonlarına baktığımızda çok ciddi bir talep var. Her şey yolunda giderse kruvaziyer turizminde Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi yılı olabilir. Önümüzdeki yıl Kuşadası özelinde baktığımızda 650 gemiyle 750 bin yolcunun gelebileceğini söyleyebiliriz” dedi.