Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli İSTANBUL

Muhalefetin eleştirilerine rağmen Türkiye’deki fabrika ve OSB sayısı rekor sayıya ulaştı. 2002 yılında 140 olan ve içerisinde 14 bin fabrika bulunan OSB’ler, bugün itibarıyla 353’e yükseldi. O dönemde 400 bin kişinin çalıştığı bu üretim bölgelerinde, bugün 2 milyon 170 bin kişi istihdam ediliyor. OSB’lerdeki fabrika sayısı ise 67 bini geçti. AK Parti iktidarı öncesinde yalnızca batı bölgelerinde bulunan fabrika ve OSB yatırımları, bugün tüm Türkiye’ye yayıldı. OSB’lerin toplam alan büyüklüğü 98 bin 884 hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 54 bin 528’e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 3 bin 500 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor.

20 YILDA ÇAĞ ATLADIK

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’de OSB’si olmayan şehir kalmadığına işaret ederek “Geçen yıl Adana, Antalya, Aydın, Edirne, Hakkâri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Sivas, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat olmak üzere 14 şehrimizde 15 OSB kuruldu. Bu yıl ise, şu ana kadar Kahramanmaraş Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB, Niğde 2. OSB, Elâzığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB olmak üzere 3 OSB’mizin kuruluş aşamaları tamamlandı. Böylece ülkemizdeki OSB sayısı an itibarıyla 353’ü buldu. Türkiye OSB ve fabrika yatırımında son 20 yılda büyük atılım gerçekleştirdi. Ayrıca Eskişehir, Kırklareli, Bursa, Diyarbakır, Konya gibi pek çok şehirde de OSB’lerin genişletme çalışmaları devam ediyor” dedi.

YURT DIŞINDAN TEKLİF GELİYOR

Türkiye’nin OSB alanında elde ettiği başarının göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Kütükçü “Öyle ki, yurt dışından iş birliği talepleri alıyoruz. Artık başarımız ülke sınırlarını aştı. OSB tecrübesi ihraç eder hale geldik. OSB’ler, global arenada çok sayıda ülke tarafından model alınıyor ve başarılı organize sanayi bölgelerimize iş birliği teklifleri geliyor. OSB’lerin ve çatı kuruluşu olan OSBÜK’ün sorunlarının çözümünde ilgili bakanlıkla ve tüm kurumlarla birlikte, istişare ile yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki; OSB’leri ne kadar desteklersek, Türkiye’yi de o kadar nitelikli, etkin bir yatırım ve üretim üssüne dönüştürebiliriz” açıklamasında bulundu.

Yeşil OSB’ler geliyor İhracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Yatırım ve ihracatla yüksek 'baz'lı büyüme Geçen yıl ikinci çeyrekte salgın kaynaklı yüzde 10,4 küçülme yaşanmıştı. Baz etkisiyle bu yıl yüzde 21,7 gibi bir rekora ulaşıldı. Ancak büyümenin çoğu yatırım ve ihracattan geldi. Reel kalkınmaya işaret eden bu gelişmeler, Türkiye’yi, dünyanın üretim üssü olma yolunda hızlandıracak.