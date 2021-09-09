Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022’ye kadar yüzde 0 olarak belirlendi. Karar, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla alındı.

Trakya'da 'zirai don' hububat ekili bazı arazilerde ürünlere zarar verdi Trakya'da yüksek kesimlerde özellikle geceleri sıfırın altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle hububat ekili arazilerdeki ürünlerin bir kısmı zarar gördü.

Suriye’den Türkiye’ye hububat ithal ediliyor Türkiye, terör örgütünden arındırdığı Suriye’nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat ithal etmeye devam ediyor.