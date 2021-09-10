Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün son 10 yıldaki büyümesi yüzde 179 olurken, geçen yıl TL bazında büyüme yüzde 29 arttı ve 500 şirketin toplam geliri 170,6 milyar TL oldu. Düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan “2023’e kadar 5G’ye yerli ve millî ürünlerimizle geçmeyi hedefliyoruz. 2022’de 5G frekans ihalesini yapacağız” derken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, yeni hedeflerinin 10 milyar dolarlık şirketler çıkarmak olduğunu kaydetti. Bilişim 500’de 84 kategorinin zirveye ulaşan şirketlerine ödülleri de verildi. Yılın uluslararası merkezli üretici / üreticinin temsilcisi ana kategori birincisi Vodafone, yılın internet hizmeti kategori birincisi Türk Telekom, yılın çağrı merkezi hizmeti kategori birincisi Turkcell Global Bilgi oldu.

Bilişim 500'de birincilik değişmedi Turkcell Global Bilgi Türkiye’nin önemli bilişim şirketlerinin yer aldığı, ‘İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda bu yıl da satış gelirlerine göre kendi kategorisinde birinci seçildi.