Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİTPAK Ambalaj, Manisa OSB’den sonra ikinci tesisini 300 milyon lira yatırımla Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruyor. 2022 yılının son çeyreğinde devreye girmesi planlanan fabrika 250 kişiye istihdam sağlayacak.

Manisa’da 10 bin metrekarelik üretim tesisine sahip olan FİTPAK, et, balık, süt ürünleri gibi raf ömürleri kısa ürünler ile kurutulmuş, toz ve salamuralı ürünler için bariyer özellikli ambalajlar üretiyor. 10 bin metrekarelik üretim alanında, 150 personeli ile faaliyet gösteren şirket, ileri teknolojiyle yüksek bariyer özellikli filmlerin üretimini gerçekleştiriyor. Mevcut tesisinde yıllık 18 bin ton ürün kapasitesine sahip olan şirket, toplam 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edeceği yeni tesis ile birlikte kapasitesini 54 bin tona çıkaracak. Bugün Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Afrika’da 34 ülkeye ihracat yapan FİTPAK, yeni tesis ile birlikte ihracat hedeflerini de 100 milyon avroya çıkarmayı planlıyor.

ÜRETİMİ ÜÇE KATLAYACAK

Temel atma töreninde konuşan FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek “İlk günümüzden bu yana, high barrier özellikli ambalajlar üretiyoruz. Ürünlerimiz, gıdalara koruyucu katkı malzemesi konulmasına gerek kalmadan, raf ömrünü uzatması, bozulma kaynaklı israf ve firenin önüne geçmesi, böylece hem toplum sağlığının temini hem de ülkemizde üretilen ürünlerin uzak mesafelere ihracatını kolaylaştırması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Yeni tesisimizle birlikte, üretim kapasitemizi 3 katına çıkararak, inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Artan plastik ambalaj talebiyle makine yatırımları hızlandı Pandemiden olumsuz etkilenen Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün üretimi yılın dokuz aylık döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 5 azaldı ve 358 milyon dolarda kaldı.