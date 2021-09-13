Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kaptan Pilot Hüseyin Murat Ersoy, salgın döneminde birçok pilotun işsiz kaldığını belirterek “Bazı kargo ve tahliye seferleri dışında birçok pilot arkadaşımız uzun zaman evlerinde bekledi” dedi. Pandemi döneminde en yoğun uçuşların kargoda icra edildiğini, buradaki yoğunluğun da birçok hava yolu şirketinin ayakta kalmasına katkı sağladığını ifade eden Ersoy “Havacılıkla ilgili uluslararası kuruluşların yaptıkları çalışmalarda, 2023’te ihtiyaç duyulan pilot sayısı 34 binlere çıkıyor. Çok ciddi bir ihtiyaç artışı söz konusu... Çünkü ülkemizde ve tüm dünyada havacılık ivmelenerek devam edecek. Ben bu noktada tüm pilot olmak isteyen arkadaşlarımızın bu sevdalarından vazgeçmemelerini ve tutkuyla bu mesleğe bağlı kalmaları gerektiğini öneriyorum. Türkiye’de havacılığa büyük bir ilgi var” şeklinde konuştu.

THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.