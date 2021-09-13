Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Bahçelievler, Konak ve Burç mahallelerinde bulunan 32 adet kamu konutu ile Kozluca, Necati, Kapaklı ve Suludere mahallelerindeki 7 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale, 23 Eylül Perşembe günü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
Burdur'da kamu konutu satışı yapılacak
13.09.2021 - 08:45 | Son Güncelleme: 13.09.2021 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da Hazine'ye ait kamu konutları ve taşınmazlar ihaleyle satılacak.
Etiketler : burdur,
803042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/803042.aspx
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