Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı, temmuzda 683 milyon dolarla beklentilerin hafif üzerinde açık verdi. Bu rakam geçen Tılın ekim ayında kaydedilen 153 milyon dolarlık cari açığın ardından en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı da 27 milyar 832 milyon dolar ile son 11 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veri geçen yılın ağustos ayında 24,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş, bu yılın şubat ayı itibarıyla da kademeli düşüşe geçmişti.

TURİZM VE TAŞIMACILIK ETKİSİ

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son 12 aylık açığın temmuzda iyileşme eğilimini sürdürdüğünü, dış ticaret öncü verileri ile turizm ve taşımacılık gelirlerinde gözlenen toparlanma sayesinde yıllık cari açıkta düşüşün devam etmesini beklediğini söyledi. Bürümcekçi, cari açıkta temmuz ayında gözlenen iyileşmede, dış ticaret açığının artmasına karşılık turizm ile taşımacılık gelirlerinin yükselişini sürdürmesinin ana etken olduğunu vurguladı.

OVP TAHMİNİNE ULAŞILABİLİR

Albaraka Türk Başekonomisti ve Stratejik Planlama Müdürü Dr. Ömer Emeç de temmuz ayında cari açığın piyasa beklentilerinin üzVerinde, kendi öngörülerinin ise altında açıklandığını belirterek, son 12 aylık cari açığın 27,8 milyar dolarla düşüş trendini koruduğunu ifade etti. Emeç, 2021 yılı için 20 milyar dolarlık cari açık tahminlerini koruduklarını aktararak, “Bu bağlamda OVP’de belirtilen 21 milyar dolarlık tahminin ulaşılabilir olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu. Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler ise bu dönemde turizm gelirlerinin 2,3 milyar dolara ulaşarak, geçen yılki 468 milyon dolara göre önemli bir iyileşme sergilediğini belirtti. Buna karşın 2019’daki 3,8 milyar dolar ve 2018’deki 3,1 milyar dolarlık gerçekleşmelerin halen oldukça altında kaldığına dikkati çeken Gönençler, şöyle konuştu: “Hükûmetin 2021 yılı için OVP’de açıkladığı 21 milyar dolarlık cari açık tahmini yılın kalanı için kabaca 8 milyar dolarlık bir açığa işaret ediyor. Biz de, artan enerji maliyetlerine karşın altın ithalatındaki durulma, turizm gelirlerinde iyileşme, güçlü ihracat performansı ve iç talepte, dolayısıyla da ithalatta beklediğimiz yavaşlama ile cari açığın gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonunda cari açığın hükûmet tahminine daha yakın bir seviyede, 20 milyar doların biraz altında gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.”ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı, temmuzda 683 milyon dolarla beklentilerin hafif üzerinde açık verdi. Bu rakam geçen yılın ekim ayında kaydedilen 153 milyon dolarlık cari açığın ardından en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı da 27 milyar 832 milyon dolar ile son 11 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veri geçen yılın ağustos ayında 24,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş, bu yılın şubat ayı itibarıyla da kademeli düşüşe geçmişti.



TURİZM VE TAŞIMACILIK ETKİSİ

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son 12 aylık açığın temmuzda iyileşme eğilimini sürdürdüğünü, dış ticaret öncü verileri ile turizm ve taşımacılık gelirlerinde gözlenen toparlanma sayesinde yıllık cari açıkta düşüşün devam etmesini beklediğini söyledi. Bürümcekçi, cari açıkta temmuz ayında gözlenen iyileşmede, dış ticaret açığının artmasına karşılık turizm ile taşımacılık gelirlerinin yükselişini sürdürmesinin ana etken olduğunu vurguladı.

OVP TAHMİNİNE ULAŞILABİLİR

Albaraka Türk Başekonomisti ve Stratejik Planlama Müdürü Dr. Ömer Emeç de temmuz ayında cari açığın piyasa beklentilerinin üzerinde, kendi öngörülerinin ise altında açıklandığını belirterek, son 12 aylık cari açığın 27,8 milyar dolarla düşüş trendini koruduğunu ifade etti. Emeç, 2021 yılı için 20 milyar dolarlık cari açık tahminlerini koruduklarını aktararak, “Bu bağlamda OVP’de belirtilen 21 milyar dolarlık tahminin ulaşılabilir olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu. Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler ise bu dönemde turizm gelirlerinin 2,3 milyar dolara ulaşarak, geçen yılki 468 milyon dolara göre önemli bir iyileşme sergilediğini belirtti. Buna karşın 2019’daki 3,8 milyar dolar ve 2018’deki 3,1 milyar dolarlık gerçekleşmelerin halen oldukça altında kaldığına dikkati çeken Gönençler, şöyle konuştu: “Hükûmetin 2021 yılı için OVP’de açıkladığı 21 milyar dolarlık cari açık tahmini yılın kalanı için kabaca 8 milyar dolarlık bir açığa işaret ediyor. Biz de, artan enerji maliyetlerine karşın altın ithalatındaki durulma, turizm gelirlerinde iyileşme, güçlü ihracat performansı ve iç talepte, dolayısıyla da ithalatta beklediğimiz yavaşlama ile cari açığın gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonunda cari açığın hükûmet tahminine daha yakın bir seviyede, 20 milyar doların biraz altında gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.”

Cari açık Şubat’ta 2,61 milyar dolar oldu Cari işlemler açığı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti.