Son dönemlerde birçok gıda ürününde fiyat artışları yaşanmaya devam ediyor. Meyve, sebzeden, et ve süt ürünlerine kadar her üründe yükselen fiyatlar tüketicinin birinci gündem maddesi konumunda. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre Sofrasından yumurtayı eksik etmeyen vatandaş da, her gün yumurta ile yemek yapan restoranlar da kara kara düşünüyor.

“YUMURTA ÜRETİCİLERİ MALİYETİNİN ALTINDA SATIŞ YAPIYOR”

Geçen yılın aynı döneminde 1 adet yumurtanın fiyatı 43 kuruş seviyelerindeydi. Geçen hafta itibariyle 1 yumurta üreticide 73 kuruşa satılıyordu. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon’a göre bunun sebebi maliyet artışları. Uzun yıllardır yumurtacılık sektöründe sorunlar yaşandığını ifade eden Afyon, “Bugün maliyetlerimiz çok yükseldi. Aslına bakarsınız en şeffaf sektörlerden biriyiz. Bütün girdi fiyatlarını masaya koyabiliyoruz. Ambalaj, nakliye, elektrik gibi birçok alanda maliyetlerimiz arttı. En büyük girdi kalemini oluşturan yem fiyatlarında da büyük yükseliş yaşandı. Tüm bunlar bir araya gelince yumurta fiyatında artış kaçınılmaz oldu. Evet, fiyatlar arttı ve bu tartışma konusu oldu ancak yumurta üreticileri hala maliyetinin altında satış yapıyor. Çünkü bir yumurtanın üreticiden çıkış fiyatının 1 TL olması gerekiyor. Aslında maliyetlerdeki artışa bakınca ‘yumurta fiyatlarına zam geldi’ demek komik oluyor” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİYİ MEMNUN EDECEK BOYUTTA DEĞİL”

Geçmiş dönemde arz-talepteki dengesizlik yüzünden fiyatların düşük kaldığını belirten Afyon, “Özellikle pandeminin yoğun yaşandığı geçen yıl tüketim azalmıştı. Çünkü oteller, restoranlar gibi toplu tüketim yerleri kapalıydı. Yumurta depolanabilir bir ürün olmadığı için satılması gerekiyor. İşte bu durum nedeniyle üretim devam ederken, tüketim azalınca fiyatlar da aşağı düşmüştü. Bu dönemde ise restoranlar, kafeler, okullar, oteller hep açık... Bu yüzden satışlar da artıyor. Ayrıca geçen yıllarda üretim fazla olduğu için zarar eden yumurta üreticileri, yumurta tavuklarını kesti. Bu da üretimin bir miktar düşmesine neden oldu. Üretim aslında daha normal seviyelere geldi. Tüm bu sürece bakıldığında vatandaşın ‘yumurta fiyatlarına zam geldi’ demesi gayet doğaldır ancak üreticinin başka yapacak bir şeyi kalmadı. Yumurta fiyatları artsa da hala üreticiyi memnun edecek boyutta değil” diye konuştu.

“FİYAT ARTIŞI OLMASI NORMAL”

Büyükçekmece ve Küçükçemece’de kurulan pazar yerlerinde yumurta satan Cahit Balcı, son 1 aydır her hafta 30’lu yumurtaya 2 TL zam geldiğini söyledi. Balcı, “Üreticide fiyat yükseldikçe biz de fiyatlarımızı arttırıyoruz. Bizim 25-26 TL’ye sattığımız yumurtalar marketlerde 32-33 TL. Yaşanan Vatandaş sürekli tepki gösteriyor, bizi suçluyor. Bizim kârımızı ise 30’lu yumurtada 2-3 TL’yi geçmiyor. Yumurtada bu dönemlerde fiyat artışı olması normal. Çünkü okullar açılıyor, havalar soğuyor ve tüketim artıyor. Ayrıca üreticiler yumurtacı tavuklarını yeniliyorlar” dedi.

