Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 50 bin TL ve üzeri kredilerde vade sınırını 36 aydan 24 aya indirdi. 16 Eylül tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki krediler ise 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Bu arada 30 Eylül itibarıyla kredi kartlarıyla ilgili olarak “tahsilat erteleme”, “ödemesiz dönem tanımlama” gibi muafiyetlere de son verildi.

Öte yandan 1 Ekim tarihi itibarıyla gecikme süresi 91 günden fazla olan krediler, 180 gün geçene kadar “donuk alacak” olarak sınıflandırılmayacak.

Dar gelirli kadına ‘token’ kredi Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, dar gelirli kadınlara yönelik sağladığı mikrokredide finansman problemini çözmek amacıyla token dönemini başlatırken, yıl içinde satışa sunacağı ve toplam 2 milyar adet üretilecek MicroCreditToken ile 1,5 milyar kişiye ulaşmayı hedefliyor.

'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti! Geçen yıl pandeminin reel sektör ve hane halkları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için düşük faizli, uzun vadeli kredi genişlemesine gidilmişti. Ancak krediler yüksek kâr hırsıyla altın, döviz ve otomobile gitti. Enflasyon ve cari açık patladı. Hükûmet bu konuda yeni tedbirler alıyor. Bireysel krediler sınırlandırılacak. Kurumsal olarak alınan kredilerin ise gerçekten bir yatırım projesi için olması gerekecek. Yeni prosedür ile bu kredilerin amacı dâhilinde kullanıldığının takibi yapılacak.