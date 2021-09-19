Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı yüzde 1,34 kayıpla 1.419,43 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,16 artışla 486 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı 3.223 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 2,47 değer kazanarak 8,6280 lira oldu. Yurt içi piyasalarda gözler gelecek hafta Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19’da sabit bırakılmasını beklerken, politika metninde para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak. Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının da gelecek hafta politika kararı alacak olmaları ve enflasyon endişeleriyle onların şahinleşme ihtimalinin, dünya genelinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Borsa şirketlerinin kazancı pandemide yüzde 122 arttı Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak yaklaşık 78,3 milyar liraya yükseldi.