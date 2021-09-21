Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun." ifadesini kullandı.

THY, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yurt içi uçuşlardaki ikram hizmetini durdurmuştu.

THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

THY'nin iç hatlarda PCR testi zorunluluğu başlıyor Türk Hava Yolları, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu olduğunu hatırlattı.