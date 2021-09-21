Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleşen festival, 26 Eylül’e kadar İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Dün akşam gerçekleşen açılış töreninde; TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar; festival alanını gezdirerek bu yılki etkinlikler hakkında bilgi verdi. Selçuk Bayraktar; Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedeflediklerini vurguladı

Bayraktar, TEKNOFEST’in geometrik artışla büyüdüğünü aktararak, “İlk yıl yarışmaya 20 bin öğrenci başvurdu. İkinci yıl bu 50 bin oldu. Sonra 100 bin oldu, bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bırakacak şekilde 200 bin öğrenci başvurdu. 45 binden fazla takım başvurdu. Bu, gelecek adına çok umut verici bir tablo. Bu ivmeyle devam edecek olursak sadece İHA ve SİHA’larda değil, bunun gibi onlarca alanda Türkiye’nin İsviçre saati gibi markaları olur. Bütün gayretimiz bu yönde” ifadesini kullandı.

Tam anlamıyla bir teknoloji şovuna dönüşecek festivalde; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ürünlerden GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, ilk defa özel uçuş gösterisi sergileyecek. Bu yıl festivale ziyaretçi olarak katılmak isteyenler, HES Kodu ile birlikte giriş yapabilecek.

Bayraktar DİHA, ilk kez TEKNOFEST’te! BAYKAR Savunma sosyal medyadan yaptığı DİHA paylaşımıyla merak uyandırdı. Bayraktar DİHA, Atatürk Havalimanı’nda yarın başlayacak olan TEKNOFEST’te ilk kez görücüye çıkacak.

Teknofest’te yerli şov Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te bu yıl da yerini alıyor.