Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir yatay seviyede ilerleyen dolar, dün haftanın ilk günü kapanışta yukarı yönlü bir ivme gerçekleştirerek günü 8,72 seviyesinde tamamladı. Bugün ise güne düşüş ile başlayan dolar, 8,6460 lira seviyelerinde hareket ediyor.

21 EYLÜL 2021 DOLAR FİYATI

Serbest piyasada 8,6440 liradan alınan dolar, 8,6460 liradan satılıyor. 10,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1440 lira olarak belirlendi.

Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6660 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1550 lira olmuştu.

Döviz yükseldi borsa geriledi Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.