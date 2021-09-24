Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST devam ederken, yeni geliştirilen araçlar da ilgi odağı oluyor. İlk defa TEKNOFEST’te sergilenen ve uçuş testlerinde sona gelinen Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi’nin (DİHA) seri imalat ve teslimatlarının 2022 içerisinde yapılması hedefleniyor. Bayraktar DİHA ile test edilen yerli motor ‘Baykuş’ da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te sergileniyor.

Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, “DİHA daha çok gözetleme amaçlı kullanılıyor. Bu motorun gücü de ona yetiyor. İnşallah DİHA’larda hedefimiz, bizim motorumuzu kullanmaları. Açıkçası bizi bu işe teşvik eden ve yönlendiren de Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar oldu. Bize duydukları güvenden dolayı kendilerine müteşekkiriz. ‘Bu işi neden yapmıyorsunuz’ sorusuyla biz bu işe girdik. Hedefimiz öncelikle yerli pazar ancak uygun firmalara ihracat da yapacağız” ifadelerini kullandı. Şahin, firmaların bu motoru tercih etmesiyle yerli mühendisliğe ve cari açığın kapanmasına destek olunacağına da işaret ederek şöyle devam etti: Türkiye’de İHA üreten bir firma iseniz yurt dışı ürünlere göre yüzde 30-35’lik fiyat avantajına sahip oluyorsunuz. Savunma sanayinde önemli olan fiyat avantajından çok yurt dışına bağımlı olmamak. Motorun yüzde 90’ı yerli. Yüzde 100’ünü yerli olarak yapmayı hedefliyoruz. En kritik en stratejik parçalarını Türkiye’de üretiyoruz. Seri üretim aşamasına gelindi, taleple birlikte hemen seri üretime geçebiliriz. ‘Baykuş’ isimli motorlarımız kadar diğer ürünümüze de çok değer veriyoruz. Şu an bir jeneratör firması ile görüşüyoruz, ürün çok başarılı oldu. Bunun yerli ikamesi yok, yurt dışında da tek silindirli bu güçte başka bir doğalgazlı motor görmedik. Çok önemli bir ürün, burada yaptığımız işten çok tecrübe edindik.

TEKNOFEST’te Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti TEKNOFEST tüm hızıyla sürüyor. İkinci gününde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK TEKNOFES'e damga vurdu.

Teknofest 2021’in gözdesi Cezeri Baykar tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk uçan arabası olma özelliğini taşıyan Cezeri, Teknofest 2021'de yoğun ilgi çekerek, alanın gözdelerinden biri oldu.