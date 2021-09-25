Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Koronavirüs salgını ülke ekonomilerini derinden etkilemeye devam ediyor. Özellikle tüketim ürünleri ve emtia fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Salgın nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve dövizde yaşanan dalgalanma, bu artışta en büyük etken olarak görülüyor. Son dönemde ülkemizde de tarım ve gıda fiyatlarında yaşanan artış, üreticinin de girdi maliyetlerinin yükselişinden kaynaklanıyor. Bu da gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Ancak yaşanan bu durum yalnızca Türkiye ile sınırlı değil.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre pandemi nedeniyle global tarım piyasalarında girdi maliyetleri yüzde 45 oranında artış göstermiş durumda. Yem fiyatları küresel çapta yüzde 70, gübrenin ham maddesi olan amonyum sülfat fiyatları da global piyasada yüzde 85 oranında zamlandı. Kuraklık, pandemi ve küresel ısınma ile tarım ve gıda sektöründe yaşanan krizlere yönelik ülkeler destek paketleri de açıklıyor. Türkiye geçen yıl üreticiye 24 milyar liralık destek sundu.

Ekim ayında da Tarım Bakanlığı yeni destek paketini açıklayacağını duyurdu. Paketin geçen yılın rakamından daha yüksek olacağı ve içeriğinde yeni destek türlerinin yer alacağı belirtiliyor. Türkiye Ziraat Odaları Derneği Başkanı Şemsi Bayraktar "Tüm dünyada yaşanan iklim değişiklikleri girdi maliyetlerini artırıyor. Üretimiz de bu durumdan etkileniyor. Özellikle kuraklığın ciddi bir gıda krizine yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Böyle bir krizin olumsuz etkilerinden korunmak için acil olarak önlemleri almalıyız. Kuraklığın boyutları artarsa paramız olsa bile tarlada ve marketlerde ürün bulamaz hale gelebiliriz” dedi.

BANKALARA ÇAĞRI

Çiftçilerin bankalara 146 milyar TL borcu bulunuyor. Üreticiler bu borçlarla ilgili bankalardan destek talebinde bulunuyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, çiftçilerin kâr marjlarında düşüş yaşandığını ve bankaların bu konuda taşın altına elini sokmaları gerektiğini savundu. Borçların ödenememesi durumunda akla gelen ilk çarenin yapılandırma olduğunu belirten Demirtaş "Bu da genelde borcun yüzde 30 civarında bir bölümünün peşin ödenmesi şartına bağlı yapılıyor. Bir de faiz ekleniyor. Üretici ise borçlarındaki faiz oranlarının silinip, ana paranın 5 eşit taksite bölünmesini istiyor. Böylece rahat bir nefes alacaklar" diye konuştu.

Tarım alanındaki startup’lara destek Türkiye İş Bankası, girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile tarım alanındaki girişimlere destek oluyor.

Evinde ürettiği bakteri ile tarımsal üretimini ikiye katladı Sivas’ta bir girişimci ev ortamında geliştirdiği bakteriyi gübre olarak kullandı. Toprağa ektiği ata horumlar bakteri sayesinde ithal tohumlara oranda daha fazla verim sağladı.

Tarımsal emtialar sanayi ürünlerine fark atıyor! Geçen hafta brent petrol yüzde 6,4, platin yüzde 6,3, gümüş yüzde 4,6, kurşun yüzde 2,9, bakır yüzde 2,1, kahve yüzde 2, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 1,5 ve paladyum yüzde 1,1 değer kaybetti.