Türkiye Gazetesi

Küresel iklim değişikliği ve pandemi, insanlığa karbon salınımını azaltmanın, yaşadığımız dünyayı kirletmeden doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmanın, tabii hayata saygı göstermenin önemini yeniden hatırlattı. Bu doğrultuda birçok şirket yenilikçi ürünleriyle tabiata zarar vermeden üretmeyi hedefliyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleriyle çevreye katkı sağlamayı amaçlayan Doğanlar Holding, iştiraki Biotrend Enerji’yle ülke genelinde yüz binlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını çöpten üreterek karşılarken evsel atıkların yaklaşık yüzde 20’sini sürdürülebilir bir gelecek için enerji ve ısıya dönüştürüyor. Sadece enerji alanında değil mobilya alanında da markalarıyla çevreye yatırım yapan Doğanlar Holding, bu alandaki ilk adımı Doğtaş markasıyla attı. 2024 yılına kadar portföyünün yüzde 40’ını yüzde 100 geri dönüşümlü kumaş kullanımıyla hayata geçirmeyi hedefleyen Doğtaş, bu yaklaşımı üretim süreçlerinin yanı sıra hammadde seçiminde de uyguluyor. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş kumaştan oluşan koltuk, kısa süre içerisinde mağazalarda yerini alacak. Doğtaş’ın yeni nesil koltuk tasarımı için yaklaşık 25 metre kumaş kullanılıyor. Bu doğrultuda her bir koltuk için yaklaşık 1.000 PET şişe dönüştürülüyor.

ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE BİLİNCİ

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan “Doğanlar Holding olarak her projemizde önceliklerimizin arasında çevre bilinci yer alıyor. Enerjiden, mobilya ve inşaata kadar sürdürülebilir bir gelecek için AR-GE çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda değerli Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı açıklamalar çok heyecan verici. Paris İklim Anlaşması’nın Meclis onayına sunulacak olması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na katılma sürecinin başlaması, ülkemiz ve bütün sektörlerimiz için gurur verici. Biz de Doğanlar Holding olarak bu yolda attığımız adımlarla üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız” dedi.