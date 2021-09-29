Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Akkuş Gayrimenkul’ün Lübnanlı ortağı El Khatib Group’la kurduğu BOSS4 Gayrimenkul’ün Esenyurt’ta hayata geçirdiği Alya 4 Mevsim projesinin tanıtımında konuşan BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akkuş, artan maliyetlerin satış fiyatlarını da etkilediğini belirterek “Beylikdüzü’nde 700 bin TL’ye sattığımız konut şu anda 2 milyon TL’ye çıktı. Bu durum demir ve çimento fiyatlarının çok yükselmesinden kaynaklandı. Demir yurt dışı kaynaklı bir enstrüman... Yurt dışında yükseldiği için ülkemizde de yükseldi. Müteahhitler olarak demirin çimentonun bu kadar hızlı yükselmesini istemeyiz. Ben isterim ki, demir ithalatı tekrar serbest bırakılsın. Hurda alımı serbest bırakılırsa demir fiyatları geri gelebilir. Çimento sektöründe hükûmetimiz güzel bir karar aldı, çimento ihracatını kısıtladı. Çimento ve demirde fiyatlar geri gelirse inşaat sektörü için daha olumlu yansımaları olur. Bunun yanında en önemli etken faizlerin düşmesidir. Faizler 0,90’ların altını görürse yerlilerde bir hareketlenme başlar” değerlendirmesini yaptı.

Çimento ve gübre ihracatına kısıtlama Önce iç piyasanın talebi karşılanacak, sonra ihracata izin verilecek. Böylece çimento ve gübre fiyatı dizginlenecek. İnşaat ve tarımda girdi maliyetleri düşecek.