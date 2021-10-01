Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti, Kooperatifler Kanunu’nda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır çalışmaları süren taslakla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir toplantı yapıldı ve taslağa son şekli verildi. Kısa süre içinde TBMM’ye sunulması beklenen taslak ile;

> Kamuya bağlı kooperatif başkanlarının görev sürelerine sınır getiriliyor. Buna göre bir kişi en fazla iki dönem üst üste kooperatif başkanı olacak. Yeniden aday olmak için bir dönem ara verecekler.

> Başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri, birden fazla kooperatifte görev alamayacak.

SEÇİLENLERE EĞİTİM VERİLECEK

> Yönetim kurulundaki üyelere, seçildikten sonra kooperatif hukuku konusunda eğitim verilecek. Buna katılıp sertifika almak zorunlu olacak.

> Kooperatifler, Ticaret Bakanlığının yanı sıra Kamu Gözetimi ve Denetimi Kurumu tarafından da denetlenecek.

> Kooperatifler bilançolarını, gelir-gider durumlarını ve hazirun cetvellerini ortaklarına açık şekilde, elektronik ortamda yayınlamak zorunda olacak.

> Taslakla; kadın kooperatifleri ve kırsal kalkınma koopetariflerine vergi avantajı getirilmesi, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması, buralarda istihdamın desteklenmesi gibi imkânlar da sağlanacak.

YENİ DÜZENLEME İLE AKRABA KAYIRMAYA SON

AK Parti kurmayları, “Kooperatifler maalesef akraba kayırmaları, makam dağıtma, yüksek huzur hakkı bedelleri yüzünden kâr edemiyor. Üyelikten çıkarma ve yeni üye yazma konusunda da şaibeler var. Mevcut yönetimin değişmemesi veya başka aday çıkmasın diye hazirun cetvelleri, kooperatif ortaklarına verilmiyor. Yeni düzenleme ile kooperatif ortakları, kimlerin hazirun cetvelinde yer aldığını ve harcamaları görebilecek” dedi.

Tarım Kredi Kooperatif Market 205'inci mağazasını dualarla açtı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Geçen sene çiftçiden doğrudan doğruya yaklaşık 2 buçuk milyarlık ürün alımı yaptık. Önümüzdeki hedefi 3,7 milyar olarak koyduk. Bu rakam katlamalı olarak gidecek” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciler, kurdukları kooperatifle siparişlere yetişemiyor Erzurum’un İspir ilçesinde kurulan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinde çalışan kadınlar hem üretiyor hem de satıyor. Proje kapsamında açtıkları dükkanda ürünlerini satan kadın girişimciler siparişlere yetişemiyor.