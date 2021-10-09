Türkiye Gazetesi

Kripto para birimi Bitcoin’i 7 Eylül’de yasal statüye alarak resmi para birimi ilan eden El Salvador’da, hükümetin kripto paraya verdiği destek sonuçlarını göstermeye başladı.

BİTCOİN BANKA HESAPLARINI GEÇTİ

Ülkede, sadece bir ay içerisinde Bitcoin cüzdanı sayısı, kişisel banka hesabı sayısını geçti.

HÜKÜMET TARAFINDAN PROGRAM GELİŞTİRİLDİ

Hükümetin Chivo adı verdiği dijital cüzdanıyla desteklediği Bitcoin ticareti, her geçen gün kolaylaşırken El Salvadorlular işlemlerini geliştirilen otomatik vezne makinesi (ATM) yardımıyla kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından genel itibarıyla şüpheyle karşılaşmış, ülkede muhalefet, bazı kişiler Chivo ATM makinelerinden birini tahrip etmişti.

“GELEN ABD DOLARI DÖRT KATINA ÇIKIYOR”

Bukele, nüfusun yüzde 46'sını oluşturan üç milyon kişinin Chivo bitcoin cüzdanını indirdiğini açıklarken, ülkede 2017 itibarıyla ülkenin yüzde 29’unun banka hesabı olduğunun altını çizdi. Devlet Başkanı, El Salvadorluların, ABD dolarını Bitcoin’e çevirdiğini ve kiripto parayı ellerinde tuttuğunu bildirirken, 6 Ekim’de attığı tvitte ‘Gelen ABD Doları dört katına çıkıyor’ ifadelerini kullandı.

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