Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada 12 Ekim 2021 tarihli tebliğ değişikliğine kadar kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmadığı hatırlatılırdı. Açıklamada, "Daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lirayı aşan işlemler ile vergi mevzuatı uyarınca 3 bin doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı" ifadeleri kullanıldı.

DÖVİZ İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ ZORUNLU

Tebliğde yapılan değişiklikle bir alt sınırı olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir.

YENİ UYGULAMAYLA ULUSLARARASI DÜZLEME UYUM AMAÇLANMAKTA

Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır."