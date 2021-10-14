Türkiye Gazetesi

Ömer Temür DÜZCE

Turkcell, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Zekâ Gücü’ projesi kapsamında genç yaştan itibaren beyin göçünün önüne geçecek.

Turkcell, özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için 25 yeni teknoloji sınıfını daha Türkiye’ye kazandırırken; öğrenciler robotik kodlamadan yapay zekâ ve uzay bilimlerine kadar birçok yeni teknolojiyi bu sınıflarda öğrenecek.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 42 ilde toplam 70 sınıfa ulaştıklarını belirterek “2016 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Zeka Gücü Projesi, Endüstri 4.0’ın şekillendireceği geleceğin dünyasına hazırlık noktasında ülkemizde ve dünyada sayılı projelerden biri olma özelliği taşıyor" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara eğitim verilen Zekâ Gücü Teknoloji Sınıflarını; dizüstü bilgisayardan 3B yazıcıya, akıllı tahtadan elektronik ve robotik kodlama setlerine değin çok geniş teknolojik imkânlar ile donattıklarını belirten Aksu, "Öğrencilerimiz bu sınıflarda yapay zekâ, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alarak yeni projeler geliştiriyor. Ülkemize fayda sağlamak amacıyla Türkiye’nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar teknoloji eğitimlerine destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin yerli ve millî ileri teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla bu sınıflarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar da özel yetenekli öğrencilere 2019-2023 eylem planında yer verdiklerini belirterek “Özel yetenekli öğrenciler bizim en özel kaynağımızdır. Bu çalışmaların uzun vadede ülkemiz için katkısının büyük olacağı kanaatindeyiz. Hayata geçirilen teknoloji sınıfları, ülkemizin dört bir tarafında öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “Ülkemizin yerli ve millî ileri teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla, bu sınıflarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

200 BİN ÖĞRENCİ

Turkcell’in ‘Zekâ Gücü’ projesi kapsamında son olarak açılışı yapılan 25 yeni sınıf ile birlikle toplam teknoloji sınıfı sayısı 42 ilde 70’e ulaştı. Bu sınıfların 61’i BİLSEM sınıflarından oluştu. Ayrıca Zekâ Gücü mobil uygulamasıyla da öğrenciler, 26 farklı dersin eğitim içeriklerine online olarak her yerden ulaşabiliyor. Bununla birlikte öğrenciler, zekagucu.com.tr adresinden eğitimler alabiliyor. Zekâ Gücü eğitim portalinde Türkiye’deki tüm öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Oyun Geliştirme, Yapay Zekâ, Akıllı Ev, Derin Öğrenme gibi eğitim içerikleri yer alıyor.

Zekâ Gücü eğitim portalinde bugüne kadar 8 milyondan fazla sayfa eğitim içeriği görüntülendi. Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında 70 bin öğrenci, kodlama ve teknoloji eğitimi aldı. Sınıflarda eğitim alan öğrencilere bugüne kadar 400 bin saat çevrim içi robotik ve kodlama eğitimleri verildi. Bugüne kadar 150 bin aile, 200 bin öğrenci ve eğitimciye erişen ‘Zekâ Gücü’ projesi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400’ün üzerinde ödül kazandı.

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