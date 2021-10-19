Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesinin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamayan projeler nedeniyle binlerce hak sahibini mağdur eden Fikirtepe’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının devreye girmesiyle tünelin ucunda ışık görünmüştü. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Gedaş ve Emlak Konut aracılığıyla başlayan faaliyetler neticesinde ‘Yeni Fikirtepe Projesi’ olarak adlandırılan çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Bakanlığın finansmanını sağladığı 1.134 bağımsız birimden oluşan Yeni Fikirtepe Konutlarında daire teslimleri başlarken, tamamlanamayan 22 proje alanındaki 1.300 yapının yıkım işlemine dün itibariyle başlandı.

TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe’de yıllar sonra ilk defa tünelin ucunda ışığı görebildiklerini ifade ederek hak sahibi 7.200 aile için mağduriyetin bittiğini söyledi. Pandemi şartları ve yapı sayısının fazlalığı sebebiyle 1.299 yapıda 5.514 bağımsız birimin tahliyesi amacıyla vatandaşa verilen 165 günlük sürenin dolduğunu hatırlatan Gürgen “Vatandaşlarımızın yüzde 95’i taşındı. Kalan kısım salı günü itibarıyla tamamen taşınmış olacak. Tahliyesi yapılmamış alanların büyük çoğunluğu ticari faaliyet gösteren bağımsız birimlerdir. Evlerini boşaltan ve malik olan ailelerimize aylık 1.500 TL kira yardımı ve kiracılar için 3.000 TL taşınma desteği veriyoruz. Eşyasını götürecek yeri olmayana depo imkânı sunuyoruz” dedi.

1.300 YAPIDA YIKIM BAŞLADI

İnsanların yaklaşık 15 yıldır beklediğine işaret eden Gürgen “Daha fazla uzasın istemiyoruz. Burayı 15 yıl önce boşaltan insanların da hakkını koruyoruz” dedi. 1.300 yapıda yıkıma dün başlandığını anlatan Gürgen, “Yeni projede 22 etap var. Aralık sonuna kadar 22 şantiyede yıkımı yapıp inşaata başlamayı planlıyoruz. Yılsonuna kadar 22 projede riskli yapı kalmayacak. Önümüzdeki yılın başından itibaren 22 şantiyede inşaatın başlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

8 MİLYAR LİRALIK PROJE

Bölgede 8 milyar liralık bir proje hayata geçirileceğini anlatan Gürgen, şöyle konuştu: Yapım ihalelerine Temmuz 2021’de başladık. Üç adanın inşaat yapım ihalesi Emlak Konut tarafından gerçekleştirildi. Ekim ayı içerisinde iki yapım ihalesi daha yapacağız. Yılsonuna kadar Emlak Konut tarafından ihale edilmemiş kısım kalmayacak. İki yıl sonunda Yeni Fikirtepe’de hak sahiplerine teslimler başlayacak. 15 bin bağımsız bölüm üretilecek.

VERGİBORCU OLMAYACAK, 5 YIL İLAVE HAK GELECEK

Bakanlığın müdahalesi sonrası tapuların hazineye devredildiğini belirten Vedad Gürgen, hak sahiplerinin yeni konutlarını teslim alana kadar emlak vergisi vermeyeceğini söyledi. Gürgen, şöyle konuştu: Tapuların hazineye devredilmiş olduğu tarihten sonraki yükümlülük bizde. Vatandaşın yeni bir vergi borcu olmayacak. Hazineden vatandaşa devredildikten sonra o muafiyetler 5 seneye kadar uzuyor. Dolayısıyla orada vatandaşa ilave haklar da gelecek.

SÜREÇ TAKİBİ İNTERNETTEN

Yeni Fikirtepe’de hayatın başladığını anlatan Vedad Gürgen, “Bakanlık olarak finansmanını sağladığımız 1.134 adet bağımsız birimden oluşan Yeni Fikirtepe Konutlarının daire teslimlerine başladık. Yaklaşık yüzde 85 teslimleri tamamladık. Vatandaşımızın sağlıklı ve anlık bilgi alabilmesi için www.yenifikirtepe.com adresini açtık. Vatandaşımız bütün detayları buradan takip edebilir, uzmanlarımızla 0216 504 33 30 numarasından iletişime geçebilirler” dedi.

İŞİNİ YAPMAYANIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Tıkanan bütün dönüşüm süreçleri ve Fikirtepe’deki problemleri aşmak adına vatandaşa, işini yapmayan müteahhitle arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı verildiğini hatırlatan Gürgen, “Bakanlığımızın aciliyet arz eden yerlere resen uygulama yapmasının da önünü açtık. Bugün Fikirtepe’nin artık terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz gerekli seferberliği başlatmıştır” diye konuştu.

Yeni Fikirtepe'de yeşil alan yüzde 70 artırıldı Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağduriyetlerinin çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girmesi sonrası hazırlanan yeni projede yeşil alan miktarı yüzde 70 artırıldı. 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren 8 milyar TL'lik Yeni Fikirtepe Projesi'nde ilk konut teslimatı önümüzdeki günlerde, diğer konut teslimatları ise 4 yıl içinde etaplar hâlinde yapılacak.

Meclis'ten kentsel dönüşüme ivme kazandıracak öneriler Hızlı bir tarama modeli ile yapı envanterinin çıkarılması, bu envanterle öncelikli kentsel dönüşüm projelerinin belirlenmesi istenen Meclis Deprem Araştırma Komisyonu raporunda, kentsel dönüşümle ilgili davaların öncelikle sonuçlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.