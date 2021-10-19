Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı: Kapalıçarşı'ya 'altın' etki Pandemi sürecinde ziyaretçi sayısında ciddi düşüşler yaşanan Kapalıçarşı, altın fiyatlarının artmasıyla yeniden hareketlendi. Alım-satım için Kapalıçarşı'yı tercih eden vatandaşlar tarihi çarşıda hareketliliğe neden oldu.
Gram altın zirvede! Altın fiyatlarındaki son durum Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, uluslararası piyasalarda ons altın 1750 dolar ile 1800 dolar arasında seyrederken iç piyasada gram altın 526 liradan alıcı buluyor.