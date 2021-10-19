Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert yükselişin ardından ivmesini yukarı yönlü tutmaya devam ediyor. Gün ortası verilerine göre Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altının fiyatı 531 lira oldu.
 
19 EKİM ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
 
                                            PAZARTESİ               SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN     Alış          Satış        Alış         Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)      529,30      529,50     530,80     531,00
Cumhuriyet Ata Lira           3.489,00    3.510,00  3.499,00  3.520,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)           483,00        487,00     484,30     488,30
Lira(Tam) Ziynet                3.410,00    3.430,00  3.420,00   3.440,00
Yarım Ziynet                      1.705,00    1.715,00  1.710,00   1.720,00
Çeyrek Ziynet                    852,00        857,00     855,00      860,00
 