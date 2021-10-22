Türkiye Gazetesi

Uluslararası e-İhracat Platformu (WORLDEF) Başkanı Ömer Nart, Covid-19’la birlikte altın çağını yaşayan e-Ticaret’in Türkiye için önemli bir büyüme alanı olduğunu söyledi.

e-Ticaret’in Davos’u olarak nitelendirilen Dünya e-Ticaret Forumu’nda konuşan Nart “Türkiye, pandemi döneminde Çin’den pay almaya başladı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere MENA, Orta Doğu, Akdeniz ve Asya’dan birçok ülke için Türkiye, Çin’in en büyük alternatifi hâline geldi. Decacorn seviyesinde e-Ticaret şirketlerinin ortaya çıktığı Türkiye, dünyanın farklı ülkelerinde e-Ticaret yatırımcıları için cazip bir pazar hâline geldi. Yeni Alibabalar Türkiye’den çıkabilir” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin 2020’de yüzde 25,72’lik oranla küresel perakende e-Ticaret’te en yüksek yıllık büyüme oranına sahip ülke olduğuna dikkat çeken Nart, şunları kaydetti: Türkiye’de e-Ticaret’in genel ticarete oranının önümüzdeki beş sene içinde yüzde 50’lere ulaşacağı öngörülüyor. Sınır ötesi e-Ticaret hacmi 1 trilyon dolardan fazla. Türkiye’nin toplam sınır ötesi e-Ticaret hacmi 1,5 milyar dolar. Perakende e-Ticaret markaları için özellikle yurt dışında ‘kümelenme’ modeli ile depo ve lojistik operasyonları geliştirilmelidir. Bu bir devlet politikası hâline getirilmelidir.

100 TL’NİN 25’İ ONLINE’DAN GELDİ

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen de “Kartlı ödeme sistemlerinde her 100 TL’lik alışverişin 25 TL’sinin online kanallardan gerçekleştiğini görüyoruz. Yüzde 25’lik oranın yüzde 7’si de yurt dışından yapılan online alışverişlerden geldi” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise “Şu an Türkiye dünya ticaretinden yüzde 1 pay alırken, e-Ticaret’te binde 1 pay alıyor. TİM olarak sınır ötesi ihracat yapan firmaların hayatını kolaylaştırmak için i-İhracat Konseyi kurma çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

TÜRK ŞİRKETLERİNİ BEKLİYORUZ

Rus-Türk Forumu Genel Rusya Milletvekili Ramin Ramizovich Gasimov, Türk şirketlerini Rusya e-Ticaret’inden pay almaya davet etti. UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç da Türkiye’nin kg başına ihracat değerinin 1,4 dolarken e-Ticaret’te bu rakamın 40-50 dolarlara yükseldiğini söyledi.

Kılıç “Müşterilerimizden biri mevsiminde yurt içinde kilosunu 8 dolara sattığı kuru inciri, üzerine çikolata kaplayıp yurt dışına 46 dolara satıyor. Biz Türkiye olarak e-İhracat’la 1 kilo inciri 46 dolara yurt dışına satmaya başlarsak dünya ticaretinden 24 milyar dolar döviz geliri elde etmemiz işten bile değil” ifadelerini kullandı.

e-Ticaret'te istihdam açığı: 1 milyon eleman aranıyor Worldef Başkanı Ömer Nart, e-Ticaret’te yaşanan büyüme ile nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın arttığını belirterek “Kariyer platformlarında e-Ticaret’le ilgili iş ilanlarının sayısı son 1,5 yıl içinde 27 kat arttı. Ülkemizde e-Ticaret ile ilgili bir milyon istihdam açığı var. Sektörde maaşlar 7-8 bin liradan başlıyor, 45 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

e-Ticaret’te haksız fiyat artışına gözaltı Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, haksız fiyata karşı e-Ticaret sektöründe de şikâyet mekanizmalarını ve denetimleri artırdıklarını söyledi.