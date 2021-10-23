Türkiye Gazetesi

Büyük Borsa Listelenmelerinin Önemi

Kripto para piyasasında baskın olan ve kullanıcıların güvendiği borsaların bir kripto para birimini listelemesi o kripto para biriminin fiyatında gözle görülür bir artışa yol açıyor. Bazen bu yükselişler yüzde 20 - yüzde 30 ile sınırlı kalırken zaman zaman yüzde 500 gibi büyük artışların yaşandığı görülüyor.



Çünkü büyük Binance, Huobi, OKEx ve Coinbase gibi büyük ve güvenilir kripto para borsaları bir kripto para birimini listelemeden önce detaylı araştırmalar yaptıklarını ifade ediyor. Yani aslında borsa yatırımcının yapması gereken araştırmayı yaptığını ve güvendiği kripto para birimlerini listelediğini ifade ediyor. Bu da kripto para birimine olan ilgiyi ve dolayısıyla fiyatı artıyor.



Bunun yanında bir kripto para birimini büyük ve kullanıcı sayısı çok bir borsada listelenmesi demek o kripto para birimine olan ilginin büyük oranda artacağı şeklinde yorumlanıyor. Yani bir kripto para birimine sınır bir talep varken bu talep artıyor ve dolayısıyla fiyat da bu talep artışından etkilenerek yükselişe geçiyor.



Büyük Artış Yakalayan Kripto Paralar

Örneğin, CoinTürk adlı kripto para haber ve Bitcoin haber sitesinde de paylaşıldığı gibi son olarak ABD’nin en büyük borsası olan Coinbase Bounce (AUCTION/USD) adlı kripto para birimini listelediğini duyurdu. Bu duyurunun arından kripto para biriminin fiyatında yüzde 40’ın üzerinde artış yaşandı.



Buna ek olarak Binance geçtiğimiz günlerde Radicle (RAD) adlı kripto para birimini platformuna ekleyeceğini duyurdu. Bu duyuru RAD adlı kripto para birimine yüzde 80’in üzerinde artış getirdi. Yine geçtiğimiz günlerde Coinbase Pro, BadgerDAO (BADGER) ve Rarible (RARI) adlı iki kripto para birimini listeleyeceğini açıkladı ve açıklama kripto para birimlerinde yüzde 40’ın üzerinde artış getirdi.



Dolayısıyla özellikle trader olan yatırımcılar bu borsa listelenmelerini yakından takip ediyor ve gözle görülür kazançlardan payına düşeni almak için çaba sarf ediyor.



Kaynak: https://coin-turk.com/