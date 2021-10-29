Türkiye Gazetesi

Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler ve bir dernek hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada,

“COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

28.10.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

1. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.,

2. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.,

3. Migros Ticaret A.Ş.,

4. Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

5. ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ve

6. Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101)’nin

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verilmiştir” denildi.

SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...