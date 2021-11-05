Türkiye Gazetesi

Moody’s “Global Makro Görünüm 2022-23” raporunda Türkiye için 2021 yılı için öngördüğü yüzde 6’lık büyüme tahminini yüzde 9’a çıkardı. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,6’dan yüzde 4,8’e çıkarıldığına işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin 2023’te yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi. Raporda “parasal ve kredi genişlemesi ile bol likidite desteğinin Türkiye’nin kredi kaynaklı ekonomik toparlanmasını desteklemeye devam ettiğine” yer verilerek, hükûmetin kredi kaynaklı büyümeye öncelik vermeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi.



Moody's, Türkiye için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme oranını yüzde 9'a çıkardı

İYİMSERLİK AZALDI

Türkiye’de enflasyon oranının ise bu yıl yüzde 19 ve gelecek yıl da yüzde 16,4’e düşeceği tahmin edildi. Raporda, beklenenden daha zayıf olan ekonomik büyüme ivmesinin ve artan enflasyonun küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği biraz azalttığı belirtildi. Buna göre 2021’de G20 ekonomilerinin yüzde 5,8, G20’deki gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 7,3 büyümesi öngörülüyor.

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