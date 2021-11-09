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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
09.11.2021 - 00:23 | Son Güncelleme: 09.11.2021 - 00:48
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.
Etiketler : Merkez Bankası,
809321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/809321.aspx
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