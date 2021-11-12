Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından engelli vatandaşların kamu kurumlarına atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yanık "Kamu kurumlarından talep toplama süreci tamamlandığında engelli vatandaşlarımızın atamalarını en geç 2022 yılı başında yapacağız. En son bütçe görüşmelerinde de konuya dair açıklama yaptık” ifadelerini kullandı.
Engelli ve sağlıkçılara atama müjdesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli atamaları için ilgili bakanlıklarla çalışmalara başladıklarını belirterek, atamaların en geç 2022 yılı başına kadar yapılacağı müjdesini verdi.
Bakan Yanık açıkladı: Atama yapmak için çalışmaları yoğunlaştırdık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl sonu veya 2022 başında kamuda engelli ataması yapmak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını bildirdi.
Engelli memur atamaları 2020'de
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022 yılı başında engelli vatandaşların atamalarının yapılacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından engelli vatandaşların kamu kurumlarına atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yanık "Kamu kurumlarından talep toplama süreci tamamlandığında engelli vatandaşlarımızın atamalarını en geç 2022 yılı başında yapacağız. En son bütçe görüşmelerinde de konuya dair açıklama yaptık” ifadelerini kullandı.
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