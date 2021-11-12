Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,83’lük yükselişle tamamladı.

Endeks, 13,44 puanlık artışla 1.638,50 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi 0,98 değer kazandı.

Borsada yeni zirve görüldü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne primli başlamasının ardından 1595 puan seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Endeks en son 17 Mart 2021 tarihinde 1589 puan seviyesini test etmişti.