Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve göllerde su yüzeyi ve altında yetişen “makrofit” adı verilen bitkileri yeme dönüştürmek için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Müsilaj Komisyonunda yaptığı açıklamada “Denizlerde ve göllerde bulunan makrofitlerin yem ve gübre olarak kullanılmasına yönelik bir çalışma başlattık. Mesela Eğirdir Gölü’nde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile beraber çalışmaya başladık. Su ürünleri ve ziraat fakülteleriyle bir arada yaşıyoruz. Rabb’imin yarattığı topraklar üzerinde biz tarım yapıyoruz, bir ürün topluyoruz. Denizlerde de aslında yapılabilecek çok şey var. Bizim zararlı gördüğümüz bazen bir yere faydalı olabilir. Bunların üzerinde çalışmaları sürdürüyoruz” demişti. Bakan Pakdemirli’nin ipuçlarını verdiği projenin, pilot uygulama olarak Eğirdir Gölü üzerinde yer alan makrofitlerin toplanarak yeme dönüştürülmesiyle başlatılacağı öğrenildi. Göldeki bitkilerin toplanmasıyla özellikle büyükbaş hayvanlar olmak üzere küçükbaş hayvanlar için de yem üretimi yapılacağı belirtildi.

Tarım Bakanlığı, Eğirdir Gölü'nde pilot projeyi başlatıyor

ÖZEL ALANLAR OLUŞTURULACAK

Çalışmanın sonuçlarına göre deniz ve göl üstü yem üretiminin ülke geneline yaygınlaştırılması da planlanıyor. Bu doğrultuda yapılacak fizibilite çalışmaları sonrasında ülke genelinde yer alan deniz ve göllerde özel alanlar oluşturularak buralarda makrofit oluşumunun sağlanması öngörülüyor.

Çalışmanın ekolojik anlamda da Türkiye’ye önemli katkılar sunması hedefleniyor. Türkiye’de özellikle yem üretimi için harcanan suyun önüne geçilerek ciddi bir su tasarrufu sağlanması bekleniyor. Ayrıca hâlihazırda yem üretimi için ekilen ve biçilen tarlalarda farklı üretim kalemlerinin önünün açılması isteniyor.

MAKROFİT NEDİR?

Sulak alanlar, sığ göller ve akarsu kenarlarında, su içinde, çevresinde, altında veya üstünde büyüyen sucul bitkiler ‘makrofit’ olarak tanımlanıyor. Makrofitler çiçekli damarlı bitkilerin yanı sıra Chara, Nitella gibi bazı alg’leri, sucul ciğer otlarını, yosunları ve eğrelti otlarını da içine alıyor.

Bakan Kurum'dan müsilaj müjdesi: Tehlikeyi bitirdik Yaz aylarında Marmara Denizi'ni etkisi altına alınan müsilaj tehlikesinde kötüye gidişatın durdurulduğunu belirten Bakan Murat Kurum "Denizdeki oksijen ve balık oranı artıyor. Uygunsuz çalışan 140 işletmenin faaliyetini durdurduk. Denetimler sürecek" dedi.

Müsilaja karşı mücadele devam ediyor: ''Görmediğimiz için rahatsız etmiyor'' Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışmalarına ilişkin uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Yaptığı açıklamada Büyükakın, "Müsilaj suyun içinde var ama gözle görmediğimiz için rahatsız edici seviyede değil. Tedbir alınmayacak seviyede mi? Hayır, öyle değil. Hızlı bir şekilde ileri biyolojik arıtma tesislerini yapmamız ve devreye almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.