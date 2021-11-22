Türkiye Gazetesi

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık'ın, Hamit ve Reşat altınlarıyla ilgili piyasada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Darphane üst yönetimiyle sürdürdüğü görüşmeler sonuç verdi. Darphane, vatandaşın Reşat ve Hamit altınlarına olan ilgilerinden dolayı, söz konusu altınların yeniden basılması yönünde çalışma başlattı. İKO Yönetimi, SMS yoluyla sektörü konuyla ilgili bilgilendirdi.



'Darphane Reşat altın basımına başlamalı' AA Finans Analisti İslam Memiş, gelenekler ve alışkanlıklarına bağlı yatırımcıların Reşat beşibiryerde altın talep ettiklerini belirterek,"Yeni yasal düzenlemeler ile darphane artık Reşat altın basımına başlamalı." dedi.