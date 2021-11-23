Türkiye Gazetesi

Günümüzde internetten alışverişin artması ile birlikte her gün bir dolandırıcılık haberi karşımıza çıkıyor. Elektronik eşyalarda internet fiyatlarının daha uygun olması vatandaşları bu yöne sevk ederken, telefoncular kritik uyarılarda bulunuyor.

İkinci el cep telefonunda esnaf yerine internetin tercih edilmesi çalıntı, arızalı veya tamir görmüş cihazların dikkatsiz alıcılara yüksek fiyattan satılmasına neden oluyor. Vatandaşların bireysel önlem alması gerektiğini belirten telefoncuların tek önerisi ise esnaftan alışveriş yapılması oluyor.

"DOLANDIRILMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

Eskişehir'de uzun yıllardır telefonculuk yapan Şükrü Efe, vatandaşların sıklıkla internetten aldıkları ikinci el cep telefonları için kendilerine geldiğini belirtti.

Dolandırılmaktan korunmak için esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyleyen Efe, "İnternet üzerinden alınan ikinci el cep telefonlarında dolandırılma riski çok yüksek. Genel olarak cihazların kutusu ve faturası olmuyor. Nereden alındığı belli olmuyor. Çalıntı veya arızalı cihaz olabiliyor" dedi.

Son zamanlarda yurt dışı kayıtlı cihazların piyasada çok fazla yer ettiğini belirten Efe, sahte IMEI numarası tanımlanan telefonların bir süre sonra kullanıma kapandığını söyledi.

Efe, "İkinci el cep telefonu alacak kişiler için esnaftan alışveriş yapmaları en sağlıklı yöntemdir" diyerek, "En azından cihazı rahatça incelerler ve karşılarında muhatap alabilecekleri bir iş yeri olur. Cihazı aldıktan sonra da bir sorun ile karşılaştıkları takdirde gelebilecekleri bir yer olmuş olur. Birçok kişi internette bulduğu bir cihazı satın aldığında, kendisine satan kişiye bir daha ulaşamıyor. Esnaftan yaptıkları alışverişte böyle sorunlar yaşamazlar" ifadelerini kullandı.

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