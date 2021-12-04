Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

E-Ticaret sitelerinin zorunlu iade uygulamaları vatandaşı canından bezdiriyor. Son dönemde sıkça karşılaşılan bu durum nedeniyle tüketici derneklerine şikâyetler yağıyor. Alınan ürünün teslimat sürecinde, alıcı kişiye haber vermeden sipariş iptal ediliyor. Ardından ücret banka hesabına iade ediliyor. Ancak alıcı kişi aynı ürünü yeniden sipariş etmek istediğinde yüksek fiyat ile karşılaşıyor. Bu durumda marka ile iletişime geçen kişi “Fiyat güncellemesi yapıldı” cevabını alıyor. Ancak uzmanlar ürün ödemesi yapıldıktan sonra, hakkın alıcıya geçtiğini ve fiyat güncellemesi yapılmasının suç olduğunu belirtiyor.

Efsane Cuma’da ortalama sepet tutarı 294 TL’ye yükselirken, harcamalar 40 milyar lirayı aştı

“KARGODA HASAR GÖRDÜ”

Vatandaşlara yapılan iadelerde ise çeşitli bahaneler üretiliyor. Bazı durumlarda hiçbir gerekçe sunulmazken, bazen de ‘ürün kargoda hasar gördüğü için iade almak zorunda kaldık” açıklaması yapılıyor. Ancak e-Ticaret kanununda; satıcı, ürünü hasar görse dahi, alıcıya ulaşmadan ürünü geri çağıramayacağı belirtiliyor. Bu durumda alıcı, hasar görmüş üründen şikâyet ederek, değişimini talep etmesi gerekiyor.

40 milyar liraklık 'efsane' harcama Efsane Cuma’da ortalama sepet tutarı 294 TL’ye yükselirken, harcamalar 40 milyar lirayı aştı. En çok alışveriş yapılan sektör giyim, aksesuar ve perakende sektörü oldu

DAVA AÇABİLİRSİNİZ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, son yıllarda bu tür şikâyetlerin arttığına dikkat çekerek “Son bir yılda e-Ticaret platformlarında yapılan şikâyetlerde yüzde 50 artış var. Ağırlıklı olarak iade problemleri görülüyor. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, ödeme yaptığınız ürün artık sizindir. Lojistik sürecinde fiyata zam gelmesi alıcı kişiyi bağlamaz. Ancak bunu fırsata çevirenler oluyor. Siparişin iptalini gerçekleştirerek, yeni fiyattan almanız için size bir oyun yapılıyor. Kazanılmış hakkınıza müdahale ediliyor. Bu durumlarda karşı tarafı dava edebilirsiniz” dedi. e-Ticaret platformlarında ürün teslim sürecinin 3 iş günü içinde olması gerektiğini de söyleyen Ağaoğlu “Bu durum bazı mücbir sebepler nedeniyle 10 güne kadar çıkabiliyor. Bu süre zarfında da ürüne zam gelebiliyor. Ancak bu yalnızca satıcıyı ilgilendirir. Yapılan bu fırsatçılık alenen suçtur” diye konuştu.

İndirim soygununa dikkat, bu tuzaklara düşmeyin Bekârlar Günü ve Efsane Cuma indirimleri şimdiden başladı. Ancak sektör temsilcileri uyarıyor: Fiyat karşılaştırması yapmadan, ürünün birim fiyatına bakmadan, rakip platformlara göz atmadan ürün almayın.

İstasyonların pompa oyunu: Zam öncesi satmıyor, indirimi geç yansıtıyor Bazı fırsatçı akaryakıt istasyonlarının benzin, mazot veya LPG zammı öncesinde vatandaşlara satış yapmadığı ortaya çıktı. Yaşanan bu durum sosyal medya ve internette yüzlerce şikâyete neden oldu. Aynı şekilde bu istasyonların indirim geldiğinde de bunu pompaya geç yansıttığı şikâyetler arasında yer aldı.