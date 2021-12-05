Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANTALYA

Konferansta konuşan, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı (SSB) İsmail Demir ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin savunma sanayiindeki ihracat başarısına ilişkin önemli bilgiler verdi. Konuşmacılar, özetle şunları söyledi:

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu: Bugün savunma sanayiinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. İhracatçıların başarısının herkesi gururlandırıyor. Türkiye artık pazar ülke değil, teknoloji yoğun ürünler ihraç edebilen bir ülke. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Bu yıl savunma sanayii ihracatı 2,8 milyar dolara yaklaştı. Diplomasi alanında savunma sanayimiz ilişkilerimize ve dış politikadaki etkinliğimize katkı sunuyor.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat

YÜZDE 40 ARTIŞ

SSB Başkanı İsmail Demir: Savunma sanayiinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartı ihracattır. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız yıldan yıla kat kat artmaktadır. Savunma ve havacılık ihracatımız bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 2 milyar 794 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. 2021 yılını 3 milyar doların üzerinde bir ihracatla tamamlamayı bekliyoruz.

Savunma sanayisinde 750 dev proje: Hedef ilk 10 ülkenin arasına girmek Türk savunma sanayisi edim adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yaptığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulunarak 750 proje üzerinde çalıştıklarını ve proje hacmini 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirtti.

Savunmaya yerli motorlar güç verecek Savunma projelerinin yerli motorlara kavuşmasına az kaldı. Zırhlı araçlar Vuran ile Kirpi’nin motorunda ömür ve geliştirme testleri tamamlandı. Altay tankını ileriye taşıyacak motor için çalışmalar hızlandı. Gökbey helikopterimizin TS 1400 motoru geliştiriliyor. Millî Muharip Uçak motoru için de proje çalışmaları devam ediyor.