Türkiye Gazetesi

Singapur, Bitget’in faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. Nedeni ise Bitget’in de destek verdiği dijital para Army Coin’in Güney Koreli ünlü müzik grubu BTS ile yaşadığı anlaşmazlık.

BTS İLİŞKİLERİNİN OLMADIĞINI AÇIKLADI

Juventus'un sponsoru da olan Bitget, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finsnal destek sağlamanın yolu olduğu yönünde tanıtımlarda bulunuyordu. BTS grubu ise Army Coin'le ilişkileri olmadığını ve bu kripto paraya ilişkin hukuki haklarını koruyacaklarını açıkladı.

ERİŞİMLERİ ENGELLENDİ

Singapur Para Otoritesi'nin Bitget'in faaliyetlerini askıya almasından sonra şirket web sitesindeki otoritenin logosunu çıkardı. Ayrıca Singapurlu yatırımcıların uygulama ve internet sitesine erişimi de engellendi.

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