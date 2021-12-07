Türkiye Gazetesi

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını bugün yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘asgari ücret’te nabız tuttu Milyonların beklediği 2022 asgari ücreti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, parti yöneticilerinin görüşlerini aldı.

Asgari ücrette maraton başladı: Sendikalar kapıyı 3.750 liradan açtı İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Asgari ücret anketinin sonuçlarını paylaşan Bakan Vedat Bilgin “Emekçimizi koruyacağımıza söz verdik” dedi. Komisyonun ikinci toplantısı 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek.