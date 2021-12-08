Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra gerileyerek 778 TL civarında bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.244,00
SATIŞ (TL) 1.274,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ (TL) 4.957,00
SATIŞ (TL) 5.070,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ (TL) 706,37
SATIŞ (TL) 715,94
Altında kritik hafta! Cuma günü belli olacak Dünyayı etkisi altına alan yeni varyant Omicron’a dair endişeler azalırken bu durum altın fiyatları üzerinde etkisini hissettiriyor. Öte yandan bu hafta ABD’den gelecek enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın para politikasını şekillendirecek.
Gram altın fiyatları 790 lira sınırında Altın fiyatları 6 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları...