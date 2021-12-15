Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin otoban ağını genişletmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. 2023’e kadar Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile altı otoyol projesi başlayacak. Bunlara ek olarak 2023-2035 dönemi için de 13 yeni otoyol projesinin başlaması planlanıyor. Türkiye’nin otoyol ağı 2023 yılı sonunda 3 bin 779 kilometreye çıkarılacak.

2023’e kadar 6 proje başlayacak, 2023-2035 arasında 13 proje ihale edilecek.

2023-2035 dönemi için planlanan otoyol projelerinin trafiğe açılması ile de, otoyol ağı 8 bin 124 kilometreye ulaşacak. 2021-2023 döneminde Mersin (Çeşmeli)-Kızkalesi Otoyolu, Kınalı-Malkara Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Ankara-Sivrihisar Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Dörtyol-Hassa Otoyolu planlandı. 2023-2035 döneminde ihalesi ve yapımı planlanan YİD otoyol projeleri ise şunlar: Gerede-Ilgaz Otoyolu, Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu (Sivrihisar-İzmir Kesimi), Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Afyon-Burdur Otoyolu, Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Ilgaz Merzifon Kesimi), Delice-Samsun Otoyolu, Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır Bağlantı Yolu dâhil), Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Merzifon Gürbulak Kesimi), Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu, Alanya-Silifke Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Çanakkale-Savaştepe Kesimi), Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Kızkalesi-Taşucu Kesimi).

Diğer çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 2.900 sinyalize kavşağın 212’sini dönüştürme çalışması tamamlandı. 45 kavşakta dönüştürme çalışmaları sürüyor.

Yap-İşlet-Devret ile devletin kasasına milyarlar girdi Yap-İşlet-Devret modeliyle devletin kasasına milyarlar girdi. Osmangazi Köprüsü’nde garantiden sonraki gelirlerin yüzde 30’u hazineye kaldı. Avrasya Tüneli’nden dört senede 8 milyar liralık gelir elde edildi.

Yap-işlet-devret ile ülke hızla kalkındı Devletin cebinden ilk etapta para çıkmadan yapılan YİD projeleri ile Türkiye çağ atladı. Belki de hiç yapılamayacak altyapı projeleri bitirildi. Her sene zaman, yakıt ve çevre gibi alanlarda milyarlarca liralık kazanım elde ediliyor. İlerleyen süreçte projelerin kullanımı arttıkça hazine garantileri azalacak.