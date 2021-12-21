Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Avrupa’da kriz hâline gelen ve marketlerdeki rafların boş kalmasına kadar uzanan şoför sıkıntısı devam ediyor. İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde acil şoför arayışına girerken bu durum, Türk şirketleri için de fırsat sunuyor. Lojistik ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan özel izinle Avrupa ülkelerine lojistik merkezleri kurarak şoför ihraç edebileceklerini söyledi.

SINIRLAR HIZIMIZI YAVAŞLATIYOR

Soycan, tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve artan navlun fiyatları ile Türkiye’nin Çin’e karşı rekabetçi hâle geldiğini belirterek “Bütün dünyada navlun fiyatları arttı. Karayollarında taşımacılığın maliyet üç kat, deniz yolunda beş kat arttı. Çin’den 2 bin dolara 40 günde gelen bir konteyner şimdi 10 bin dolara 60-70 günde Orta Avrupa’ya ulaşıyor. Marmara’dan bir konteyner ise 3.500-4.000 avro maliyetle Orta Avrupa’ya ulaşıyor. Artık daha iyi navlun fiyatı verebiliyoruz” dedi.

Bütün bu avantajlara karşın sınır kapılarında yaşanan problemlerin ihracatın önünde engel oluşturduğunu ifade eden Soycan “Türkiye’nin sınırları kara yolu taşımacılığını kaldırmıyor. AB ile sınırlar kaldırılmalı, ticaret sürdürülebilir hâle getirilmeli. Gümrükte bir işlem bir iki saat sürüyor. Bazı işlemler iki defa tekrarlanıyor. Önceden sınırlarda bayram gibi belirli zamanlarda yoğunluk oluyordu. Şimdi yılın 12 ayı yoğunluk var. Kapıkule’den Hamzabey’den çıkmak üç dört gün sürüyor. Çin’den tren 11 gün de Avrupa’da. Maalesef Kars’tan çıkan bir tır Çin ile aynı anda Avrupa’ya ulaşıyor” diye konuştu.

AVRUPA’NIN TAŞIMACILĞINA TALİBİZ

Diğer bir sıkıntının da şoför eksikliği olduğuna değinen Soycan şunları kaydetti: Aslında bizde şoför sıkıntısı 10 yıl önce başladı. Ancak Suriye olayları yaşandığı için kimse fark etmemişti. Suriye’de iç savaşın patlak vermesiyle Orta Doğu kapısı kapandı. Suriye, İran ve Irak’a sevkiyat durdu. Sevkiyat durunca tır filoları satıldı. İhracat artınca şoföre ihtiyaç olduğunu yeni fark ettik. Kısa vadede 15-20 bin şoföre ihtiyaç var. Meslek liseleri ile insan kaynağı sıkıntısı çözebiliriz. Aynı zamanda yurt dışına şoför bile ihraç edebiliriz. Şu an İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin şoföre ihtiyacı var. Avrupa ülkelerine ve İngiltere’ye lojistik yatırımları yapılabilir. Eğer özel izinle Avrupa ülkelerinde 30 bin tırlık filolar kurabilirsek hem Avrupa’nın ihtiyacını karşılarız hem de bölgeye şoför ihraç etmiş oluruz.



Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan

ROMANYA VE BAE’YE ÜS KURUYOR

Soycan Şirketler Grubu olarak birçok farklı ülkeden mal tedarik edip onlarca ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Soycan “Grup şirketlerinden CAG Logistics 550 milyon TL, Sarpedon Global Trade/Uluslararası Ticaret (e-Ticaret dâhil) 100 milyon TL, Zeynela Motor Vehicles/Otomotiv ise 65 milyon TL’lik ciroya ulaştı. Lojistik tarafında, 10 binin üzerinde ithalat-ihracat taşıması ile ortalama 150 bin ton yük taşıması yaptık. Bütün bunların sonucunda Soycan Şirketler Grubu olarak 2021’de yüzde 30 büyüdük ve ciromuz 715 milyon TL olarak gerçekleşti. Özellikle Amerika ve İngiltere’de planladığımız ticari faaliyetlerle 2030 senesinde 1 milyar dolarlık ticari hacme ulaşmayı hedefliyoruz. 2022 yılında Afrika ve Birleşik Arap Emîrlikleri pazarlarına girmeyi hedefliyoruz. Romanya’da yeni şirketimiz CAG Logistics Romanya ise 2022’nin ilk aylarında faaliyete başlayacak. Böylelikle 7 milyar doları aşan Türkiye-Romanya ticaret hacminin oranı da artacak” dedi.

ABD’YE 100 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HAYAL DEĞİL

Sarpedon Dış Ticaret ile ABD ve İngiltere’de ofis kurarak depo yatırımlarına başladıklarını anlatan Yılmaz Soycan “Bu sene ABD’de kendi firmamızı kurduk. ABD ve İngiltere, 2022- 2023’de en hızlı büyüyecek pazarlar. ABD ile 100 milyar dolarlık ihracat hedefi hayal değil. ABD ile Çin’in arası bozuk. Navlun fiyatlarında artık daha rekabetçiyiz. Ayrıca ABD andemide 3,5 trilyon dolar para bastı. 1,2 trilyon dolar da yatırım için ayırdı. Yaklaşık 5 trilyon dolar sisteme girdi. 200-250 milyar dolarlık bir potansiyelden bahsediyoruz” dedi.

İHBİR, ihracatın bir'inci'lerini ödüllendirdi: Türkiye'nin önü açık Hububat ve Bakliyat İhracatçıları Birliği, ihracata değer katanlara ödül verdi, teşekkür etti. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay “Üçüncü çeyrekteki 7,4 büyümenin 6,8’i ihracattan geldi. Ham madde sıkıntısı çekiyoruz ama gıdada kendi kendimize yetebileceğimizi yeniden gördük. Türkiye’nin önü daha da açılacak. Potansiyelimize inanalım” dedi. Törende Türkiye’nin en köklü yayın kuruluşlarından İhlas Medya’ya ihracatçılardan üç ödül birden geldi.

TİM Başkanı'ndan ihracatçılara çağrı: Mal kıymetli, ucuza satmayın! Türkiye’nin pandemi döneminde tedarik zincirini kırmayıp üretime devam etmesiyle 23 milyar dolarlık yeni siparişin gelmesini sağladığını anlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara ucuz ürün satmamaları konusunda şu çağrıyı yaptı: Mal, emtia, gıda kıymetli. Ucuza bir şey satmayın. Almak istediğinizde bulmakta zorlandığınız bu emtiaları kaptırmayalım. Devletin bize vermiş olduğu desteklerin değerini iyi bilerek mallarımızı değerinde satmamız gerekiyor.

İhracat tırlarımız sınırlarda kuyruk oldu İhracatta kırılan rekorlar, sınır kapılarında kapasite artışını mecburi kılıyor. Hamzabeyli, Kapıkule, Habur ve Sarp Sınır Kapılarında uzun kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Şener “Acilen kapılarımız yenilenmeli ve kapasiteleri artırılmalı. AB, 300 bin avroluk bir bütçe ayırdı. Bulgaristan tarafı bunu kullanacak. Kapılara yapılan yatırımlar Türkiye’nin ihracatını 300 milyar dolara taşır” dedi.