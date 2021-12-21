Türkiye Gazetesi

Hollanda, Almanya, İngiltere ve ABD merkezli birçok perakende zincirinin kadın dış giyim tedarikçisi olan Tamara Textile, İstanbul ve Karaman’da bulunan tesislerinin üretim kapasitesini artırma kararı aldı. Firma aylık 250 bin parça olan üretimini önümüzdeki aylarda 300 bin adede çıkaracak. Firma, hâlen 400 olan çalışan sayısını da yüzde 20 artırmayı planlıyor.

AVRUPA VE ABD ÜRETİCİ ARIYOR

Tamara Textile Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz, özellikle son üç aydır hiç olmadığı kadar sipariş talebiyle karşılaştıklarını belirterek, Avrupalı ve ABD’li perakendecilerin Türkiye’de harıl harıl üretici aradıklarını vurguladı. Bu firmaların çoğunun üretimlerini daha önce Çin’deki üreticilere yaptırdıklarını ifade eden Boz, Çin hükûmetinin enerji krizi sebebiyle üretime sınırlı izin verdiğini, bu yüzden üretimde çok ciddi aksaklıkların yaşandığını söyledi.

Boz “Son üç aydır giderek artan bir trend var. Ben 30 yıldır hazır giyimciyim. Bugüne kadar hiçbir şirket internet üzerinden firmamızı bulup da bizi aramamıştır. Şu anda herkes üretim için bizi arıyor. İlave gelen siparişlerle bu seneki ihracatımız 12 milyon avroyu bulur. Önümüzdeki sene ise 16 milyon avroyu yakalarız. Gelen bu siparişleri mutlaka kalıcı hâle getirmemiz lazım. Bunun için sektör olarak ilave yatırımlara ihtiyaç var” dedi. Boz, Çin’deki üretimin ilk etapta yüzde 30’unu Türkiye’ye kaydırdıklarını ifade ederek “Son üç dört yıldır başka markalara da üretim yapmaya başladık. Kapasitemizi yüzde 50 oranında artırıyoruz” diye konuştu.

Ekonomist Aydın Eroğlu: Enflasyonu faiz değil üretim yener Ekonomist Aydın Eroğlu “Yüksek faizle hiçbir ekonomi kalıcı olarak büyüyemedi. Faizi düşürerek katma değerli ve yüksek teknolojili ürün üretmeliyiz. Düşük faiz sebebiyle yaşanacak enflasyon artışına da dayanmalıyız. Bu başarılabilirse kısa süre içinde yabancı yatırımcıların da ülkeye geleceği görülecektir” dedi.

Stokçular üreticiyi canından bezdirdi Fiyat artışları ile birlikte zor duruma düşen esnaf, stokçuluğun da artması ile birlikte canından bezdi.