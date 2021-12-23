Türkiye Gazetesi

Önder Çelik KAYSERİ

Artaş İnşaat tarafından hayata geçirilen ve Radisson markasının ilk kayak oteli olacak Radisson Blu Mount Erciyes Oteli hizmete girdi. 13 milyon dolar yatırımla 10 ayda tamamlanan otelin 16’sı süit olmak üzere 60 oda ve 170 yatak kapasitesi bulunuyor. Kayseri’ye ikinci oteli açtıklarını anlatan Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, grubun sekizinci otel yatırımını hayata geçirdiklerini, dokuzuncu oteli ise Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi içinde mayıs ayında açacakları söyledi.

140 kilometre uzunluğunda piste sahip olan Erciyes’in kış turizminde önemli merkezlerden olduğunu ifade eden Çetinsaya, otelin 15 Aralık-30 Mart arasında çalışacağını, 12 ay çalıştırmayla ilgili plan yaptıklarını, kamp turizmi alanında da projeleri olduğunu kaydetti.

65 KİŞİYE İSTİHDAM

Erciyes’i yılda 2,5 milyon günübirlik kayak turistinin ziyaret ettiğine işaret eden Çetinsaya “Yatak kapasitesinin yüzde 40’ını oluşturacağız. İlk yıl dolulukta yüzde 55-60 arasını hedefliyoruz. Fiyatlar 310 avrodan başlıyor. Sömestirde ise 410 avro olacak. Yabancı ve yerli turistte yüzde 50-50 planlama yapıyoruz” diye konuştu.

Çetinsaya, yabancıda hedef kitlenin Rus ve Ukraynalı turistler olduğunu ancak uçak seferlerinin 7’den 1’e düştüğünü belirtti. İki ayrı restoranı, bir lounge, spor salonu, spa ve yüzme havuzları bulunan otel, Erciyes’te 2.200 metre irtifada konumlanıyor. Gelirlerinin büyük kısmının otelin günübirlik kullanım alanından geleceğini anlatan Çetinsaya, yeni otel yatırımıyla 65 kişiye istihdam sağlandığını sözlerine ekledi.

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