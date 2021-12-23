Türkiye Gazetesi

Güncel döviz kuru rakamları milyonlarca kişinin gündemi haline geldi. Özellikle “Dolar Euro fiyatı ne kadar, kaç TL, döviz kuru düşüyor mu?” gibi sorular araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL’ye destek paketi piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Dolar 12’nin altına düşerken, Euro 20.79 liradan 12.52 liraya sert düşüş gerçekleştirdi. Düşüşlerle beraber Türk Lirası, Euro karşısında değerini yüzde 40 artırdı. İşte güncel fiyatlar…

DOLAR FİYATI ŞUAN NE KADAR?

Dolar'ın alış fiyatı 11.9 olurken, satış fiyatı 11.9194 seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATI ŞUAN NE KADAR?

Euro'nun alış fiyatı 13,487 olurken, satış fiyatı 13,5825 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR KURUNDA SERT DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıklamalarının ardından dolar kuru, 12.61 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar kuru bugün içerisinde 11,1020 TL seviyesine kadar gerilerken; saat 09.34 itibarıyla yüzde 12,88 oranında düşüşle 11,6622 TL seviyelerindeki hareketine devam ediyor.

EURO DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR

Dün sert gerileyen Euro Kuru bugün de sert aşağı hareketini sürdürürken; yeni güne 13,96 TL seviyesinden başladı. Euro şu dakikalarda ise, dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 13 gerilerken; 13,2351 TL seviyesinde bulunuyor.

Sterlin ise, dün gördüğü 24,3319 TL seviyesinden 14,6639 TL seviyesine kadar gerilerken; şu sıralarda yüzde 10,50 oranında düşüşle 15,9042 TL seviyesinde işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesine ilişkin açıklama yayımladı. Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık sistemindeki toplam mevduat katılım fonu içinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk Lirası mevduat katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir."

YENİ TL MEVDUAT SİSTEMİ

Yeni TL mevduatı ile ilgili bilgi veren Merkez Bankası, " Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir. Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Artaş Grubu, kayak turizmine 13 milyon dolar yatırdı Türkiye’de kayak turizminin önemli merkezlerinden Kayseri-Erciyes, yeni otel yatırımlarıyla ağırladığı turist sayısını artıracak.

Bakan Nebati: Kredileri çekerek dolara yatırdılar Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, dolara yatıranları tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati "Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık. Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz, gerçekten üretim yapana kredi imkânı tanıyacağız" dedi.

Dolardaki düşüşün ardından otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller Döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından bazı otomobil markaları fiyat listelerini güncelledi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararla dolarda sert bir düşüş yaşandı. Dolardaki bu düşüş otomobil fiyatlarına da yansıdı. Aralık ayında bazı araç modellerinde 100 bin TL’leri geçen fiyat artışları yaşanmıştı. Döviz kurundaki düşüşle beraber gelen fiyat düşüşlerinin ardından Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobiller belli oldu.