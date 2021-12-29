Türkiye Gazetesi

Kripto para düzenlemesi, bugün Meclis gündemine geliyor. Sektör temsilcileri ve uzmanlardan görüş alınarak tasarlanan taslağa göre, yasa dışı yollarla kanunsuz şekilde kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten tüzel ve gerçek kişilerin yetkileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Aynı zamanda kripto varlık alım-satım ve transferlerde işlemlerini kurul tarafından yetkilendirilmemiş kuruluşlardan yapanlara ise en az 20 bin TL para cezası verilecek.

ALIM SATIM İŞLEMLERİNİ YALNIZCA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR YAPACAK

Hazırlanan taslağa göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kripto varlıklara ilişkin alım-satım işlemlerini yalnızca kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde yapmaları esas olacak. Platformların kendi nam ve hesaplarına yapacakları işlemler bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Müşterilerin yurtdışında yerleşik kuruluşlarda gerçekleştirecekleri alım-satım işlemleri ve bu işlemlere bağlı kripto varlık transferleri yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtasıyla yapılabilecek.

SİBER SALDIRI

Taslağa göre, siber saldırı, teknik arızalar, operasyonel hatalar veya kripto varlık hizmet sağlayıcı mensuplarından kaynaklı suistimaller sonucunda oluşan zararlardan, kripto varlık hizmet sağlayıcı mensupları kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumlu olacak. Şahsi sorumlulukla ilgili olarak getirilen hükümler uygulanacak.

Kripto varlık alım-satım platformlarının faaliyet izni aldıkları yıldan başlayacak şekilde, faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin azami yüzde 10’u olmak üzere her takvim yılı için Kurulca belirlenecek oranı kurul bütçesine gelir olarak kaydedilecek. SPK, nakit ödeme ve kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getiremediği veya kısa sürede yerine getiremeyeceği ya da bunlardan bağımsız olarak mali yapılarının ciddi surette zayıflamakta olduğu ya da mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun tespiti hâlinde üç ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içinde mali yapılarının güçlendirilmesini istemeye ya da faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya; faaliyet yetkilerini kaldırmaya; sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve çalışanların imza yetkilerini sınırlamaya ve kaldırmaya yetkili olacak.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Meclise gelecek olan taslağa göre, faaliyet izni kaldırılan bir kripto varlık hizmet sağlayıcının; hukuken veya fiilen yönetim veya kontrolünü elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarının müşterilerini zarara uğratmaları durumunda verilecek hapis ve adli para cezaları belli oldu. Taslağa göre, kripto varlık hizmet sağlayıcının ya da müşterilerinin kaynaklarını, kripto varlık hizmet sağlayıcının emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfaatlerine kullandırmak suretiyle, her ne suretle olursa olsun kripto varlık hizmet sağlayıcıyı veya müşterilerini zarara uğratmaları zimmet olarak kabul edilecek. Bu fiilleri işleyenler hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası söz konusu olacak. Taslakta kripto varlıkların zimmet suçuna özel soruşturma usulü de belirtildi.

YURTDIŞI HESAPLARA 6 AY SÜRE

Getirilen taslağa göre, kripto varlık alım satım platformu olarak faaliyet gösterenler, ikincil düzenleme yürürlüğe girene kadar faaliyetlerine kuruldan izin şartı aranmaksızın devam edecek. İkincil düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yeni platform kurulamayacak. Yurtdışı kuruluşlarda hesapları bulunan Türkiye’de yerleşik kişiler hesaplarını ve hesaplarda bulunan kripto varlıklarını Kanunun yürürlüğünü izleyen 6 ay içerisinde tasfiye edecek. Yetkilendirilmiş kuruluşlar dışındaki cüzdanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara transferler en geç kurulca ilk faaliyet izninin verildiği tarihi takip eden 6 ay içerisinde yapılabilecek.

Kripto para piyasalarında sert düşüş: Satışlar hızlandı değer kaybı arttı Kripto paralarda düşüş dalgası hakim olmaya başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin, bu sabah 51 bin dolardan 48 bin dolara geriledi. Bitcoin’deki bu düşüş diğer kripto para birimlerini de olumsuz etkiledi. Düşüşün sebebi olarak da İran’ın Bitcoin madenciliği faaliyetlerini durdurması ve El Salvador'da olumsuz havanın devam etmesi Bitcoin’i zayıflattı. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise 4 bin doların altına düştü.

Meclis'te 'kripto para' toplantısı: Yeni düzenleme neleri içeriyor? 'Kripto Para Yasası'nın hazırlanması ile birlikte bu konudaki çalışmalara hız verildi. TBMM'de yarın gerçekleştirilecek toplantıda kripto paralar konusunda sektörün görüş ve önerileri alınacak. Yapılacak yeni düzenleme ile piyasaya yönelik denetimlerin artırılacak, aynı zamanda şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yetki verilecek.

Kripto para platformu Binance’ye para cezası şoku: Türkiye’de ilk Kripto para platformu BN Teknoloji şirketine (Binance)’ye para cezası şoku. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan denetlemelerde tespit edilen ihalelere ilişkin en üst limit olan 8 milyon TL para cezası kesildi. Kesilen ceza ise kripto para alanında kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.